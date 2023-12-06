Фарид Гаибов: "Мы проанализируем итоги года и подготовимся к более ответственному олимпийскому году"

«Как и в предыдущие месяцы, ноябрь неоднократно сопровождался поднятием флага Азербайджана и звучанием нашего гимна на континентальных и мировых соревнованиях». Как сообщает Idman.biz, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, оценивая итоги прошедшего месяца.

В рубрике «Точка зрения министра» он отметил значимые события ноября: «В Монпелье наши дзюдоисты Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев поднялись на европейскую вершину. А наша сборная по тамблингу впервые в истории выиграла чемпионат мира, прошедший в Бирмингеме.Все были рады тому, что Михаил Малкин, выиграв командное золото, стал победителем и индивидуальных соревнований. Среди успешных результатов месяца можно отметить победу 18-летней шахматистки Аян Аллахвердиевой в на чемпионате в Италии и серебряную медаль женской сборной по шахматам на командном чемпионате Европы. В свою очередь, сборная Азербайджана вышла в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу, что тоже является большим успехом".

По словам Гаибова, за отчетный месяц наши спортсмены добились успехов и оправдали доверие: «Спортсмены завоевали 26 медалей на XI Универсиаде тюркских государств, проходившей в Туркестанской области Казахстана. При поддержке Федерации дзюдо Азербайджана после капитального ремонта сдан в эксплуатацию Центр подготовки национальных сборных. Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев также ознакомился с созданными здесь условиями. Отмечу, что в центре, который станет основной тренировочной базой для дзюдоистов, созданы все условия для продуктивной деятельности.

Азербайджан стал местом проведения многих международных мероприятий. В Баку организован Национальный конный фестиваль по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева. Фестиваль играет важную роль в популяризации наших национальных конных и конно-спортивных игр. В рамках фестиваля на высоком уровне также прошел чемпионат мира по човкену. Также Баку принимал чемпионат мира среди военнослужащих по борьбе. Как всегда, наши спортсмены порадовали. На мой взгляд, оба чемпионата прошли на высоком уровне, и за это я благодарен всем, кто сыграл роль в организации, особенно национальным федерациям.

Бои организации «Rizin», являющейся японской версией ММА, впервые прошли за пределами этой страны, а именно в Азербайджане. Международный турнир был организован на высоком уровне и прошел в прекрасной атмосфере на Национальной арене гимнастики, переполненной зрителями. Помимо просмотра интересного шоу, они с большим энтузиазмом наблюдали за боями азербайджанских спортсменов».

Министр также коснулся темы II международного футбольного турнира «Гол U-15», посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, который был организован совместно с АФФА: «Основной целью организации соревнований является достижение большего опыта и развития наших 15-летних футболистов. Команда из Кыргызстана выиграли первое из организованных нами соревнований в этом году, а на втором турнире победили белорусские футболисты. Надеюсь, что количество таких турниров увеличится и наши команды тоже выиграют это соревнование.

В поселке Басгал Исмаиллинского района мы провели седьмую встречу министров молодежи и спорта Организации Тюркских государств. На встрече была заявлена приверженность совместной тюркской молодежной и спортивной повестке дня, подчеркнута важность проводимой работы в этом направлении. На заседании было принято ряд важных решений. Было также согласовано предложение выдвинуть Ленкорань кандидатом на звание «Молодежной столицы тюркского мира 2024 года». Отрадно, что международный турнир тюркоязычных стран по бадминтону, прошедший в Шемахе накануне седьмого совещания министров молодежи и спорта ОТГ, вошел в историю как первые соревнования.

Гаибов поздравил Федерацию бадминтона Азербайджана с вручением награды "Fair Play" во второй раз: "В Баку состоялся очередной Конгресс Европейского движения «Fair Play» и церемония награждения. Поздравляю Федерацию бадминтона Азербайджана с присвоением награды «Fair Play» во второй раз.

Третий этап проекта «Научись плавать», который мы начали в начале года, завершился в конце ноября. Мы планируем продолжить этот проект, который играет важную роль для сотен школьников в их обучении плаванию в Олимпийских спортивных комплексах в 15-ти городах в следующем году. Если говорить о регионах, то в Агстафинском районе мы открыли еще одну спортивную зону «Здоровое соседство». В спортивной зоне, которая является седьмой по величине в стране, созданы хорошие условия для эффективного проведения досуга населением, особенно детьми и молодежью.

По его словам, "Спортивный фестиваль", прошедший в прошлом году в Шеки, на сей раз был организован в Губе: "Для 13-15-летних спортсменов, представляющих различные виды спорта, в течение 5 дней были организованы развлекательно-познавательные мероприятия и мастер-классы. Будучи гостем фестиваля, я общался с юными спортсменами у костра и выслушивал их мнение. На этот раз к фестивалю присоединились также атлеты из Турции и Кении. Кроме того, с большим интересом жители наблюдали за патриотическими мероприятиями, образцовыми выступлениями в различных видах спорта и концертной программой, организованной в Губа в рамках фестиваля.

Со следующего года мы думаем о дальнейшем расширении географии участников фестиваля. Массовые соревнования также охватывали довольно широкие слои населения. Число участников, присоединившихся к третьей благотворительной акции «Забег Победы», проводимой с целью еще раз продемонстрировать солидарность азербайджанского народа, является показателем возрастающего с каждым годом интереса к этому традиционному забегу. Также в Баку среди любителей с лозунгом «Иди вперед с гордостью» организован массовый забег, посвященный «Году Гейдара Алиева», а в Исмаиллы прошли забеги с лозунгами «Бежим вместе» и «Не забывай, живи!»

Турнир по мини-футболу прошел с большим интересом. Ультрамарафонский забег на 100 км, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и азербайджанской легкой атлетики, был организован впервые в нашей стране. Кстати, в юбилейные дни мы участвовали в открытии нового офиса федерации и тренировочной метательной базы в поселке Амирджаны. В этом центре есть такие секции легкой атлетики, как метание молота, метание копья, метание диска, толкание ядра, прыжки в длину и беговые дорожки. Я верю, что эта база будет способствовать развитию новых спортсменов. Пользуюсь случаем, чтобы поздравить всех членов легкой атлетики по случаю 100-летия азербайджанской легкой атлетики».

Министр также сообщил, что в эти дни стартовал турнир по мини-футболу среди государственных учреждений, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева: "Как и на первом турнире, государственные учреждения проявлили большой интерес ко второму турниру. Благодарю все 52 государственных учреждения, представленных в конкурсе, и желаю каждому из них успехов.

В киноцентре «Низами» я присутствовал на премьере спортивного фильма «Когда молчат стадионы», посвященного ветерану футбола и тренеру Гурбану Гурбанову. В фильме рассказывается о жизни, футбольной карьере и тренерской деятельности Гурбана Гурбанова 80-х годов 20 века. Думаю, что фильм, который сейчас показывают во всех кинотеатрах, будет интересен не только любителям спорта. Всем рекомендую посмотреть первый полнометражный фильм в жанре спортивной биографии. Наша 11-я встреча с представителями федераций олимпийских видов спорта состоялась в Шеки. По традиции за последние два месяца мы обсудили спортивные достижения и планы на будущее».

Гаибов отметил, что подходит к концу еще один полный побед год: "В ближайшие дни мы проанализируем итоги 2023 года и подготовимся к более ответственному олимпийскому году. Считаю, что за год было достаточно успехов и в сфере молодёжи, и спорта. Хочу поблагодарить нашу молодежь, спортсменов, спортивную общественность, федерации и вообще всех, кто с нами сотрудничает. Чтобы добиться большего успеха, я призываю всех оставаться #birkimibilikde».

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