Встреча гостей Недели FIA в Центре Гейдара Алиева - ФОТО

С 5 по 8 декабря при генеральном партнерстве с Автомобильной федерацией Азербайджана в Баку проходят заседания Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA) и церемония награждения FIA (FIA Prize Giving Ceremony), одно из самых престижных мероприятий года в области автомобильного спорта.

Как сообщает İdman.biz, в связи с этим 5 декабря в Центре Гейдара Алиева была организована встреча с гостями Недели FIA, для участия в которой в столицу Азербайджана прибыли руководители и представители автомобильных клубов из 128 стран, в том числе президент FIA Мохаммед бен Сулайем и другие официальные лица Международной автомобильной федерации.

Выступая на мероприятии, посвященном встрече гостей Недели FIA, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров поприветствовал гостей и рассказал о важности мероприятия. Он поблагодарил Мохаммеда бен Сулайема за выбор Баку в качестве места проведения Генеральной Ассамблеи FIA и отметил: «В течение прошлого года была проведена большая работа для того, чтобы оправдать ваши ожидания от пребывания в нашей стране».

По словам главы Исполнительной власти города Баку Эльдара Азизова, автомобильный спорт в Азербайджане стремительно развивается. Выразив благодарность руководству Автомобильной федерации Азербайджана за проделанную работу, он подчеркнул, что за последние годы Федерация расширила свою деятельность, в результате чего в обществе возрос интерес к этому виду спорта.

Эльдар Азизов также выразил уверенность, что проведение мероприятия, которое стартует сегодня в Баку, даст серьезный толчок развитию этого вида спорта в стране.

В своем выступлении президент FIA Мохаммед бен Сулайем поблагодарил Автомобильную федерацию и правительство Азербайджана за организацию Недели FIA и отметил, что Формула 1 и другие зрелищные мероприятия позволяют достичь прекрасных результатов и продемонстрировать всему миру успехи Азербайджана в спорте, культуре и других областях.

Наряду с впервые проводимым в Баку заседанием Генеральной Ассамблеи FIA в столице Азербайджана проходят также заседания генеральных ассамблей Фонда FIA (FIA Foundation) и Международного туристского альянса (AIT), представляющего интересы автомобильных клубов. Кроме того, в рамках церемонии награждения FIA Prize Giving Ceremony Баку посетят также пилоты FIA.

Решение о проведении в столице престижного мероприятия было принято в декабре прошлого года на заседании Генеральной Ассамблеи FIA в итальянском городе Болонья. За право организовать это масштабное международное событие в области автомобильного спорта боролись несколько стран, в том числе Азербайджан. В результате голосования была утверждена кандидатура Азербайджана.

Целью Генеральной ассамблеи FIA, которая ежегодно проводится в разных странах, является обсуждение различных тем в области автомобильного спорта и промышленности.

Центр Гейдара Алиева стал одним из основных мест проведения мероприятий в рамках Недели Международной автомобильной федерации. Итоговое заседание Генеральной Ассамблеи FIA состоится 8 декабря в Центре Гейдара Алиева, здесь же 6 декабря пройдет выставка автомобилей пилотов – победителей различных чемпионатов по автомобильному спорту в 2023 году.

В рамках Недели FIA в фойе Центра Гейдара Алиева при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана в эти дни демонстрируются классические и спортивные автомобили, отличающиеся привлекательным внешним видом и техническими показателями, уникальными для своего времени. Это автомобили Lamborghini Huracan Sterrato, Legends car (Ford Coupe 34), Ferrari SF90 Stradale, The Model T Ford Snowmobile, Auburn Speedster 866, Cadillac Model M, Packard 645 Dual Cowl Phaeton, Volkicar.

Церемония награждения FIA (FIA Prize Giving Ceremony), на которой будут вручены награды в различных номинациях в области автомобильного спорта, пройдет в Бакинском Конгресс-центре 8 декабря.

İdman.biz