Фарид Гаибов встретился с добившимися успеха спортсменами - ФОТО

5 декабря министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно представлявшими нашу страну на континентальных и мировых чемпионатах, а также престижных международных соревнованиях.

Как сообщает İdman.biz, на встрече, организованной в Азербайджанской государственной академии физического культуры и спорта, министр вручил соответствующие сертификаты и значки некоторым спортсменам, удостоенным звания «Мастер спорта Азербайджанской Республики».

Затем Фарид Гаибов поздравил спортсменов с успешным представлением нашей страны на международных аренах и пожелал им новых успехов. Был показан видеоролик, демонстрирующий успехи, достигнутые на международных соревнованиях в течение месяца.

Представители следующих видов спорта - стрельба, бокс, дзюдо, греко-римская борьба, женская борьба, вольная борьба, батутная гимнастика, акробатика, тхэквондо, шахматы, кикбоксинг, ушу, сумо, бочча, национальные виды спорта, панкратион, ММА, грэпплинг, бодибилдинг и фитнес, кунг-фу, каратэ - рассказали о соревнованиях, в которых они участвовали, и одержанных ими победах. Тренеры сборных рассказали о процессе подготовки и успехах наших спортсменов.

Отметим, что во встрече также приняли участие заместитель министра Мариана Василева и начальник управления спорта министерства Эльнур Мамедов.

İdman.biz