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В НОК подписано партнерское соглашение по спортивным фильмам

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5 Декабря 2023 16:16
В НОК подписано партнерское соглашение по спортивным фильмам

5 декабря в административном здании Национального олимпийского комитета (НОК) состоялась церемония подписания соглашения о партнерстве между Общественным объединением «Клуб дзюдо-2012» в связи с Национальным телевизионным фестивалем спортивных фильмов и программ, учрежденного НОК.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии, организованном в НОК, приняли участие вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев, председатель общественного объединения «Клуб дзюдо-2012» Азер Аскеров, директор клуба Мубариз Джафаров, исполнительный директор компании «Азман Холдинг» Ильхам Ахмедов и официальные гости.

Успешно продолжается проводимая Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым политика по преобразованию спорта и олимпизма в национальное движение в нашей стране для обеспечения здорового будущего нашего народа. Большое значение в этой сфере также имеет проведение Национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ, учрежденного НОК.

Помимо того, что этот фестиваль является одним из самых важных и ярких спортивных и культурных событий в стране, он является первым конкурсом спортивных фильмов и телепрограмм.

В фестивале могут принять участие документальные и художественные фильмы, посвященные пропаганде спорта и спортсменов, подготовленные государственными и частными телеканалами, продюсерскими студиями, спортивными федерациями и коммерческими компаниями в 2022-2024 годах, а также телеканалами.

Церемония открытия Национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ состоится в середине декабря, а церемония закрытия - в марте 2024 года.

В ходе мероприятия состоится церемония объявления и награждения победителей, всем участникам и лауреатам будут вручены дипломы.

Церемония награждения будет транслироваться по телеканалам.

Авторы и организации, желающие принять участие в фестивале, могут послать свои фильмы и программы в Оргкомитет фестиваля в виде DVD-дисков, флеш-карт или отправить их на официальный адрес электронной почты фестиваля через ресурсы, используемые для передачи других файлов. Прием видеопродукции на фестиваль продолжится до 30.01.2024.

Партнером Национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ является «Клуб дзюдо-2012». Информационные партнеры - AZTV, AZTV İdman, Общественное телевидение, CBC Sport, телеканалы «МИР», газета «Мир олимпии», «Olympic.az», «Olimpnews.az», информационные порталы "Trend.az", "Milli.az", "Azernews" и "Day.az".

İdman.biz

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