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В Баку начались заседания Генеральной ассамблеи FIA - ФОТО

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5 Декабря 2023 14:27
В Баку начались заседания Генеральной ассамблеи FIA - ФОТО

В Баку продолжается неделя Международной автомобильной федерации (FIA).

Как сообщает İdman.biz, сегодня утром начались заседания в рамках Генеральной ассамблеи FIA с участием президента FIA Мохаммеда Бен Сулайема.

Отметим, что для участия в Неделе FIA в Баку съехались представители автомобильных организаций из разных стран мира и видные деятели автомобильного спорта.

Генеральная ассамблея, созываемая ежегодно или во внеочередном порядке, является высшим руководящим органом FIA и состоит из федераций автоспорта (клубов), представляющих организации-члены Международной автомобильной федерации, и клубов, функционирующих в области мобильности. Целью этого мероприятия является обсуждение различных тем в автоспорте и автопроме.

Всего в мероприятиях федерации в Баку принимают участие представители из 128 стран, в том числе члены клубов и онлайн-участники.

Заседания Генеральных ассамблей FIA продлятся до 8 декабря.

Заключительное заседание Генеральной ассамблеи FIA состоится 8 декабря в Центре Гейдара Алиева.

İdman.biz

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