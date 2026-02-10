10 Февраля 2026
МОК запретил атлету из Украины выступать на Олимпиаде в шлеме с портретами погибших на войне спортсменов

Олимпиада-2026
10 Февраля 2026 21:38
Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на Олимпиаде в шлеме с фотографиями спортсменов, погибших во время полномасштабного вторжения России, сообщает İdman.Biz со ссылкой на ВВС.

В понедельник Национальный олимпийский комитет Украины попросил организаторов Олимпийских игр в Милане и Кортина д'Ампеццо разрешить атлету использовать шлем, поскольку он "полностью соответствовал требованиям безопасности и не нарушал правила МОК".

"[Он] не содержит рекламы, политических лозунгов или дискриминационных элементов и был подтвержден как соответствующий установленным нормам во время официальных тренировок", — пишет украинский Национальный олимпийский комитет.

Однако во вторник официальный представитель МОК Марк Адамс заявил на пресс-конференции, что "этот шлем противоречит правилам".

"МОК вполне понимает желание атлетов почтить память друзей, которые погибли во время этого конфликта, — сказал Адамс. — Он делал это во время тренировки и выразил свои чувства в социальных сетях".

При этом представитель МОК сказал, что комитет согласился сделать исключение из правил и разрешить Гераскевичу носить черную повязку в знак памяти погибших. "Нам кажется, что это хороший компромисс", — отметил Адамс.

В Олимпийской хартии сказано, что "на олимпийских объектах и других местах проведения соревнований запрещается любая политическая, религиозная или расовая пропаганда".

Ранее Гераскевич, который нес украинский флаг на церемонии открытия Олимпиады в Милане, заявил, что МОК запретил ему использовать шлем. "Решение, которое просто разбивает сердце", — написал спортсмен по этому поводу в соцсети Х.

İdman.Biz

