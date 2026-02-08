9 Февраля 2026
Руководство НОК посетило азербайджанскую делегацию на Олимпиаде - ФОТО

Руководство НОК посетило азербайджанскую делегацию на Олимпиаде - ФОТО

Представители Национального олимпийского комитета (НОК) встретились с азербайджанской делегацией в рамках XXV зимних Олимпийских игр в Италии.

Вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь комитета Азер Алиев и президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Фуад Нагиев побывали в Олимпийской деревне в Милане.

Официальные лица встретились с членами азербайджанской делегации и представляющим нашу страну на Олимпиаде фигуристом Владимиром Литвинцевым. Глава делегации Анар Багиров подробно рассказал о созданных в комплексе условиях для спортсменов, процессе подготовки, размещении и питании.

В ходе встречи был обсужден ход подготовки к соревнованиям. Руководство НОК и Федерации высоко оценило потенциал наших спортсменов и пожелало им успехов в соревнованиях.

Отметим, что Азербайджан на Олимпиаде в Италии представляют фигурист Владимир Литвинцев и горнолыжница Анастасия Папатома. В зимних соревнованиях, которые продлятся до 22 февраля, участвуют порядка 3 тысяч спортсменов из 92 стран.

