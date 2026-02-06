Стадион "Баварии" подсветили в цветах флагов Германии и Италии к старту Олимпиады-2026

К началу Зимних Олимпийских игр 2026 года стадион мюнхенской "Баварии" - "Альянц Арена" - был подсвечен в цветах флагов Германии и Италии, сообщает İdman.Biz.

Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В клубе отметили, что специальная подсветка стадиона символизирует солидарность и объединяющую силу спорта.

"Это символ солидарности и уникальной силы спорта, объединяющей людей всех национальностей. Мы желаем всем спортсменам удачи и мирных и успешных Олимпийских и Паралимпийских игр", - говорится в сообщении "Баварии" в социальной сети X.

Церемония открытия Зимних Олимпийских игр 2026 года состоится сегодня, 6 февраля.