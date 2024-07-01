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Такого в азербайджанском спорте еще не было: ВПЕРВЫЕ в Париже-2024 - АНАЛИТИКА

Олимпиада 2024
Аналитика
1 Июля 2024 14:20
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Такого в азербайджанском спорте еще не было: ВПЕРВЫЕ в Париже-2024 - АНАЛИТИКА

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже будут необычными для Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, мультиспортивное мероприятие во французской столице начнется на день раньше для нашей страны.

Церемония открытия Олимпиады состоится 26 июля. Но олимпийский азарт для Азербайджана начнется раньше.

Яйлагюль Рамазанова начнет соревнования 25-го числа. Она попробует свои силы в квалификации в стрельбе из лука. 64 спортсмена, которые определят пары 1/32 финала, будут бороться за порядковые номера.

Это будут первые соревнования, в которых азербайджанский спортсмен стартует на Олимпиаде за день до церемонии открытия. До сих пор ни один из наших представителей не испытывал такого волнения за один-два дня до Игр.

Но был и азербайджанский спортсмен, принявший участие в соревнованиях до церемонии открытия. Тогда наш представитель присоединился к соревнованиям в тот же день, когда состоялась церемония открытия, незадолго до торжественного мероприятия.

Восемь лет назад в Рио наша лучница Ольга Сенюк заняла 37-е место в раунде определения номеров. Позже наша спортсменка проиграла в 1/32 финала и попрощалась с Бразилией.

Если подходить к вопросу в целом, то в некоторых видах спорта уже стало традицией начинать соревнования до открытия. Но азербайджанские олимпийцы оставались в стороне. Причина в том, что ранний старт выдавали команды в видах спорта, в которых мы обычно не были представлены.

Давайте посмотрим на церемонии открытия Олимпиады с участием азербайджанских спортсменов и предыдущие соревнования.

История церемоний открытия Олимпийских игр, в которых участвовал Азербайджан:

Атланта-1996: 19 июля
Сидней-2000: 15 сентября
Афины-2004: 13 августа
Пекин-2008: 8 августа
Лондон-2012: 27 июля
Рио-2016: 5 августа
Токио-2020: 23 июля (перенесено на 2021 год)
Париж-2024: 26 июля

Первые соревнования в Атланте-1996 состоялись на следующий день после церемонии открытия. Это единственное подобное событие на Олимпиаде с участием нашей сборной.

Футбол стал единственным исключением в Сиднее-2000, Афинах-2004 и Пекине-2004. На всех трёх Олимпиадах футболисты играли за два дня до открытия, но в день соревнований игр не было.

Следующие две Олимпиады ознаменовались другим стартом. Игроки, выступавшие в Лондоне-2012 и Рио-2016 за два дня до открытия, в день мероприятия отдыхали. Но на этот раз соревнования по стрельбе из лука начались в день открытия. Именно тогда в борьбу включилась наша представительница Ольга Сенюк.

Старт Токио-2020 немного изменился. За два дня до открытия были организованы не только футбольные, но и софтбольные игры. В день торжественной церемонии стартовала не только стрельба из лука, но и гребля. Но у нас в Японии не было представителей этих видов спорта.

Другое изменение было внесено в расписание соревнований этого года. Было решено, что в день церемонии открытия соревнования проводиться не будут. Поэтому соревнования по стрельбе из лука и гандболу начнутся на день раньше. В результате Яйлагюль начнет Олимпиаду для Азербайджана на день раньше. Футбол, как и регби-7, начнется еще раньше - 24 июля, за два дня до открытия Игр.

Отметим, что раунд определения номеров в женской стрельбе из лука начнется 25 июля в 11:30 по бакинскому времени и продлится три часа.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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