Золотые надежды - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ

До начала летних Олимпийских игр 2024 года в Париже осталось всего месяц. Через 30 дней внимание всей планеты обратится на французскую столицу.

İdman.biz рассматривает золотые надежды Азербайджана в Париже.

Традиционно можно не сомневаться, что боевые виды на этот раз пополнят медальный запас нашей страны. Если обратиться к истории, то 44 из 49 олимпийских медалей были завоеваны в видах единоборств один на один - борьбе, боксе, дзюдо, тхэквондо и каратэ. На долю каноэ со стрельбой приходится всего 5 призов.

Не открывая Америку, можно сказать, что в Париже нас ждут медали преимущественно в борьбе, дзюдо и боксе. Конечно, в некоторых других видах можно надеяться на приятный сюрприз, неожиданное достижение. Будем ожидать медали самой высокой пробы, чемпионств в основном от этих видов.

İdman.biz представляет рейтинг крупнейших золотых надежд Азербайджана:

1. Хидаят Гейдаров (дзюдо, 73 кг)

Наш кандидат номер один на звание чемпиона Парижа-2024 - Хидаят Гейдаров. Четырехкратный чемпион мира и Европы стремился занять высшую ступень пьедестала почета на своих первых Олимпийских играх. Тот факт, что в этом году он выиграл золотые медали как на чемпионате мира, так и на континентальном первенстве, свидетельствует о его нынешней форме. О том, что Хидаят является мастером своего веса, свидетельствует и его большое преимущество в мировом и олимпийском рейтингах. Вероятность того, что он войдет в нашу историю дзюдо как второй олимпийский чемпион, высоко оценивается всеми экспертами.

2. Хасрат Джафаров (греко-римская борьба, 67 кг)

Наша греко-римская сборная может получить второе в своей истории олимпийское золото во французской столице. Каждый из «классиков» может пополнить медальный счет сборной и испытать радость чемпионства. Шансы Хасрата Джафарова подняться на вершину пьедестала почета кажутся выше. Несмотря на то, что ему всего 22 года, наш борец уже имеет большую коллекцию медалей. Наш борец, который в прошлом году завоевал лицензию в Париж, пройдя в финал чемпионата мира, за год до этого серебра получил бронзу. Тогда Хасрат, занимавший третье место не только в мире, но и на континенте, в последующие два года стал сильнейшим в Европе. Чемпионство борца, одержавшего все успехи в одном весе 4 месяца назад, показывает, что он в форме и в силах «взорвать» Париж.

3. Зелим Коцоев (дзюдо, 100 кг)

Наша сборная по дзюдо, завоевавшая одну золотую медаль на предыдущих семи Олимпийских играх, может дважды спеть гимн Азербайджана в Париже. Потому что одноклубник Хидаята Гейдарова Зелим Коцоев тоже отправится во французскую столицу за самой высокой наградой. Наш спортсмен, завоевавший медали на трёх чемпионатах мира подряд, в прошлом месяце в Абу-Даби доказал, что он сильнейший из всех. Коцоев, являющийся лидером всех рейтингов в своем весе, покажет это на парижском татами. К этим наградам последний чемпион мира и прошлогодний чемпион Европы должен добавить золото самого престижного четырехлетнего мультиспортивного соревнования.

4. Магомедхан Магомедов (вольная борьба, 97 кг)

Подобно борцам греко-римского стиля, каждый из наших борцов, предпочитающих вольный стиль, способен завоевать медаль или даже чемпионство на коврах Парижа. Магомедхану Магомедову повезло больше. Наш борец, завоевавший путёвку в Париж, выйдя в финал прошлогоднего чемпионата мира, считается лидером в своём весе. Фаворитом Магомедхана сделал тот факт, что легендарный Абдулрашид Садуллаев, считающийся мастером этого веса, не был допущен к Олимпиаде. Наш представитель, который последние три года был финалистом чемпионатов Европы, продолжил серию, начавшуюся с золота, двумя серебряными медалями. Борец, завоевавший бронзу и золото чемпионатов мира, нацелен на успех в своей первой олимпийской попытке.

5. Альфонсо Домингес (бокс, 92 кг)

Наступило время, чтобы завоевать золото для нашей боксерской сборной, которая выигрывала медали на всех Олимпийских играх, начиная с Сиднея. Наша команда способна завоевать несколько медалей в Париже. Первого чемпионства тоже можно дождаться. Альфонсо Домингес, завоевавший бронзу в Токио, считается одним из лидеров команды. Финалист двух чемпионатов мира после Олимпиады завоевал одно золото и одно серебро. Боксер, завоевавший в этом году бронзовую медаль Европы, является одним из фаворитов в борьбе за высшую ступень пьедестала почета.

Мы рассмотрели 5 основных претендентов на парижское золото. Конечно, нам хотелось бы, чтобы успехов во французской столице было больше. Но если посмотреть историю, то ни на одной Олимпиаде не было завоевано более 2-х золотых медалей. Дальнейшие чемпионства и реализация нового рекорда по этому показателю зависят не только от этой «пятерки», но и от всех наших спортсменов. Почему бы и нет, почему бы не «взорвать» Париж?

Вугар Хейруллаев

İdman.biz