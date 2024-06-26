Цены на парижские отели взлетели перед Олимпиадой

Отели в Париже в преддверии Олимпиады стремительно заполняются туристами.

Как сообщает İdman.biz, по данным систем бронирования, по всей Франции заполняемость за неделю с 28 июля выросла на 86% по сравнению с той же неделей прошлого года и на 88% за первую неделю августа.

В Париже этот показатель достиг 81% на неделе 28 июля и 76% на неделе 4 августа.

По словам туристических агентств, если болельщики соберутся поехать на Олимпиаду в последнюю минуту, то высок риск возникновения проблем с поиском комнаты. Сейчас средняя цена составляет € 674 за ночь в Париже. После начала наплыва гостиницы и хостелы понизили цены.

İdman.biz