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Цены на парижские отели взлетели перед Олимпиадой

Олимпиада 2024
Новости
26 Июня 2024 18:02
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Цены на парижские отели взлетели перед Олимпиадой

Отели в Париже в преддверии Олимпиады стремительно заполняются туристами.

Как сообщает İdman.biz, по данным систем бронирования, по всей Франции заполняемость за неделю с 28 июля выросла на 86% по сравнению с той же неделей прошлого года и на 88% за первую неделю августа.

В Париже этот показатель достиг 81% на неделе 28 июля и 76% на неделе 4 августа.

По словам туристических агентств, если болельщики соберутся поехать на Олимпиаду в последнюю минуту, то высок риск возникновения проблем с поиском комнаты. Сейчас средняя цена составляет € 674 за ночь в Париже. После начала наплыва гостиницы и хостелы понизили цены.

İdman.biz

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