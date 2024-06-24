Париж-2024. Все места проведения олимпийских соревнований

Чуть больше месяца остается до начала Олимпиады в Париже, торжественная церемония открытий которой состоится 26 июля.

Азербайджанские спортсмены, выигравшие на сегодняшний день 48 лицензий, начинают решающий этап подготовки к Играм.

İdman.biz знакомит читателей с городами и аренами, где пройдут Олимпийские и Паралимпийские Игры.

Версальский замок, площадь Согласия и мост Александра III, а также легендарный стадион Жоффруа Гишар в Сент-Этьене, пристань в Марселе и центр водных видов спорта последнего поколения в Сен-Дени... От Парижа до Таити, через регионы, на 39 олимпийских объектах пройдут соревнования Игр Париж-2024 во Франции. От самых легендарных до самых экологичных - последуем этому руководству!

Париж: культовое место

Как город-организатор Париж располагает 15-ю олимпийскими объектами для Олимпиады (21 вид спорта) и 11 площадками для проведения соревнований Паралимпиады (14 дисциплин).

В дополнение к существующим стадионам – «Парк де Пренс» (футбол), арена «Берси» (баскетбол, спортивная гимнастика, батут и баскетбол на колясках) и «Ролан Гаррос» (теннис, бокс и теннис на колясках) есть и новые объекты. Такие как Арена Порт-де-ла-Шапель - эко-дизайнерская площадка с 80% зеленых покрытий и биоматериалов (бадминтон, художественная гимнастика, парабадминтон и парапауэрлифтинг).

И впервые, знаковые достопримечательности Парижа будут превращены в арены. Брейк-данс батл и гонка по BMX-фристайлу в классическом обрамлении площади Согласия, финиш велосипедной гонки на время на мосту Александра III, фехтование в обстановке Большого дворца 1900-х годов или старт легендарного марафона перед фасадом Отель-де-Виль в стиле неоренессанс.

Окрестности Парижа: Версальский замок и инновационный центр водных видов спорта

В самом знаменитом замке Франции - Версале - пройдут соревнования по конному спорту, параконному спорту и пятиборью. Стадион Ив дю Мануар, ставший эпицентром Олимпийских игр 1924 года, будет отмечать свою вторую Олимпиаду за столетие соревнованиями по хоккею на траве. Стадион «Стад де Франс» в Сен-Дени, открытый для Кубка мира по футболу в 1998 году, будет на первом плане с его соревнованиями по регби-7, легкой атлетике и параатлетике.

Соревнования по плаванию, прыжкам в воду, водному поло пройдут в новом Центра водных видов спорта в Сен-Дени, который уже бьет рекорды: это и самая большая солнечная ферма во Франции с 5 000 кв. м. фотоэлектрических панелей, и демонстрация французского ноу-хау с внутренним убранством из переработанных материалов.

Гандбол в Лилле (1 час на поезде из Парижа)

Спустя семь лет после чемпионата мира по гандболу Лилль вновь подхватывает мяч на лету. Стадион Пьер Моруа в Вильнёв-д’Аск станет местом проведения мужских и женских финалов. Стадион с впечатляющей архитектурой отличается от других своей передовой технологией: он может за 30 минут переходить из режима "стадион закрыт" в открытый режим.

Там же пройдут предварительные этапы олимпийского турнира по баскетболу, до финальных этапов на парижской Арене Берси.

Шатору: Национальный стрелковый центр (2 ч. на поезде от Парижа)

Этот город на берегу реки Индр в регионе Центр - Долина Луары славится памятниками архитектуры - средневековыми аббатством и монастырем или замком XIX века. Он готовится принять 340 олимпийских и 160 паралимпийских спортсменов в соревнованиях по спортивной стрельбе и парастрельбе.

Провинция Берри является также чемпионкой в этом виде спорта: здесь расположен Национальный стрелковый центр, один из крупнейших в мире, с 80 гектарами земли и новым зданием, предназначенным для проведения финальных соревнований Игр 2024. Здесь пройдут не менее 15 олимпийских соревнований по стрельбе и 13 паралимпийских соревнований по парастрельбе.

Марсель: регаты под парусами! (3 часа на поезде из Парижа)

Удачно ориентированная береговая линия без течений и приливов, достаточно постоянный ветер... Словно созданный для проведения соревнований с его акваторией, подходящей для регат, Марсель, в Провансе, поднимает паруса для проведения Олимпийских игр 2024. Около 330 участников из 40 государств бросят якорь в пристани для яхт Рукас Блан, прежде чем принять участие в соревнованиях в десяти категориях, от смешанных швертботов-двоек (470) до новых видов, таких как виндсерфинг c подводным крылом (IQFoil) или кайтбординг.

Это способ отдать должное опыту ведущего порта Франции и постоянного организатора крупных морских событий: ежегодно между холмами Ла-Нерт на севере и бухтами Марселя на юге проводится почти 200 регат и других мероприятий - от первого этапа Кубка Америки до регаты Voiles du Vieux Port.

Футбольный праздник в шести городах

Бордо, Нант, Лион, Сент-Этьен, Ницца, Марсель... Эти шесть городов-флагманов французского футбола вновь зашнуруют свои бутсы для участия в олимпийском турнире на Играх 2024 в Париже, который соберет 16 мужских и 11 женских команд. Это возможность заново открыть для себя легендарные стадионы великих футбольных эпох, такие как Жоффруа-Гишар в Сент-Этьене, старейший стадион, место проведения Кубка мира 1998 года или Евро-2016, или стадион Божуар в Нанте, который отметит свое 40-летие в 2024 году.

Кстати, особого внимания заслуживают инновации в области архитектуры и охраны окружающей среды. Зрелищный дизайн по образу стадиона в Бордо с сотнями столбов, напоминающих лес Ланд, часто сочетается с экодизайном: крыши, оснащенные солнечными батареями, для стадиона в Ницце или Лионе, работающего на 100% на возобновляемой энергии, или рекуперация тепла и повторное использование дождевой воды для стадиона Велодром в Марселе.

Таити на гребне волны

Это одна из самых легендарных волн, покорить которую мечтает каждый чемпион по серфингу. Волна Теахупоо на Таити, которая уже более 20 лет входит в календарь чемпионатов мира, соберет лучших серферов мира (мужской и женский шортборд) для второго появления этого вида спорта на Олимпийских играх.

Грандиозное зрелище, задуманное как экологически безопасное для окружающей среды, практически все объекты которого будут демонтированы после окончания соревнований.

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