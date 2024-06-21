Париж-2024: 39 спортсменов, 16 видов

Сборная Азербайджана получила еще две лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, это право получили Марьям Шейхализадеханга и Рамиль Велизаде.

Наши пловцы примут участие в Олимпийских играх по официальному приглашению по итогам чемпионата Европы в столице Сербии Белграде.

При этом число спортсменов сборной Азербайджана, получивших лицензии в 16 видах спорта, увеличилось до 39.

Спортсмены, прошедшие квалификацию на летние Олимпийские игры Париж-2024:

Бадминтон

Эди Рески Двичайо (мужчины, индивидуальный)

Кейша Фатима Зара (женщины, индивидуальный)

Художественная гимнастика

Зохра Агамирова

Команда по художественной гимнастике в групповых упражнениях (Ляман Алимурадова, Кямиля Алиева, Елизавета Лузан, Гюллю Агаларзаде и Дарья Сорокина)

Батутная гимнастика

Сельджан Махсудова

Вольная борьба

Алиаббас Рзазаде (57 кг)

Гаджи Алиев (65 кг)

Туран Байрамов (74 кг)

Осман Нурмагомедов (86 кг)

Магомедхан Магомедов (97 кг)

Георгий Мешвилдишвили (125 кг)

Греко-римская борьба

Мурад Мамедов (60 кг)

Хасрат Джафаров (67 кг)

Санан Сулейманов (77 кг)

Рафик Гусейнов (87 кг)

Сабах Шариати (130 кг)

Женская борьба

Мария Стадник (50 кг)

Атлетика

Анна Скидан, метание молота

Бокс

Ниджат Гусейнов (51 кг)

Мурад Аллахвердиев (80 кг)

Магомед Абдуллаев (+92 кг)

Альфонсо Домингес (92 кг)

Малик Гасанов (63,5 кг)

Тхэквондо

Гашим Магомедов (58 кг)

Стрельба

Руслан Лунёв (10 м, пневматический пистолет)

Баскетбол

Женская сборная, вид 3х3.

Гребля

Диана Дымченко, (2000 м, академическая гребля)

Триатлон

Ростислав Певцов

Фехтование

Анна Башта, (сабля)

Стрельба из лука

Яйлагюль Рамазанова

Плавание

Марьям Шейхализадеханга

Рамиль Велизаде

Отметим, что летние Олимпийские игры Париж-2024 стартуют 26 июля.

İdman.biz