Спорт, мы и Олимпиада: На пути гегемонии, традиций и развития - АНАЛИТИКА

До начала летних Олимпийских игр Париж-2024, которые пройдут 26 июля, осталось 35 дней.
İdman.biz продолжает серию статей, посвященных самому престижному мультиспортивному соревнованию четырехлетия, которое стартует в пятницу через 5 недель.
Вспомнив летние Олимпийские игры, в которых азербайджанские спортсмены участвовали в годы независимости, и ознакомившись с коллекцией наград, мы обратим внимание на то, как наши представители принимали участие в мультиспортивных мероприятиях до Парижа-2024.
Участие в 25 видах
На предыдущих семи Олимпийских играх азербайджанские спортсмены соревновались в 25 видах спорта. Среди них три вида борьбы, два вида гимнастики, гребля на каноэ, стрельба и велоспорт. Рекорд по этому показателю принадлежит Рио-2016. Наши представители выступали в Бразилии в 19 видах спорта. Этот показатель был равен 17 в Лондоне-2012 и Токио-2020. Самый низкий показатель - Сидней-2000, где мы участвовали в 10 видах.
Гегемония в борьбе
Наши борцы, завоевавшие больше всего медалей на Олимпийских играх, имеют большое преимущество по количеству участников. В пяти из семи мультиспортивных соревнований количество наших борцов было больше, чем в других видах спорта. Исключением являются лишь Афины-2004 и Токио-2020. Наши команды по вольной и греко-римской борьбе приняли участие во всех Играх. Наша женская сборная участвовала в последних 5 соревнованиях. В Пекине-2008 на ковер вышли 16 наших борцов, что является рекордом в нашей спортивной истории. Что касается индивидуальных видов спорта, то вольная борьба превзошла два других вида спорта на всех Олимпийских играх.
Традиции в боксе и дзюдо
Сборная Азербайджана участвовала во всех Играх по боксу и дзюдо, а также борьбе. Боксеры в Афинах-2004 и дзюдоисты в Токио-2020 сумели превзойти борцов. Наши боксеры установили рекорд в Рио-2016 - в них приняли участие 11 спортсменов. Тех, кто писал историю на татами, смогли представить в Токио-2020 9 человек.
Мы тоже есть
Помимо борьбы, бокса и дзюдо, сборная Азербайджана участвовала во всех Олимпийских играх еще в трех видах спорта. К таким видам относятся легкая атлетика, плавание и стрельба. Наши представители первых двух видов едут на Игры по принципу Пьера де Кубертена «Главное - участие». Пловцы часто добивались этого с помощью «Wild Card». Хотя наши стрелки и завоевали медали в Сиднее-2000 и Афинах-2004, позже они, как спортсмены и пловцы, поехали на Олимпиаду просто для того, чтобы показать существование нашей команды. На четырех из семи Олимпийских игр азербайджанские снайперы соревновались в обоих видах стрельбы. Всего у представителей по пулевой стрельбе было 6 попыток, а у представителей стендовой стрельбы - 5.
На пути развития
Без Азербайджана невозможно представить соревнования по гимнастике и тхэквондо. Наша сборная в этих видах участвовала во всех Олимпийских играх, организованных в XXI веке. Эта традиция продолжается и после наших первых двух мультиспортивных соревнований. Наши велосипедисты присоединились к ним в трех последних соревнованиях. Это можно применить и к тому виду гимнастики, который позже был восстановлен для нас. Мы говорим о спортивной гимнастике. Триатлон не прошел без нас на двух последних Олимпийских играх. Собственно, в этот список можно включить и фехтование. В последних трех играх у нас также были «мушкетеры». Наши представители, уже имевшие такую возможность ранее, выступили всего на 5 мультиспортивных мероприятиях с перерывами.
Забытые
Наше участие в Олимпийских играх в некоторых видах спорта вот-вот забудется. Наши тяжелоатлеты, принявшие участие в 5 соревнованиях подряд, не могут участвовать в Играх из-за допинговых скандалов. Прыжки в воду и конный спорт, которые мы представляли на первых двух Олимпийских играх, тоже остались в прошлом.
Шанс и новое начало
Наши спортсмены участвовали в Олимпийских играх и в некоторых других видах спорта. Иногда это происходило по совпадению, иногда по другим причинам. Без нас невозможно представить каратэ, которое лишь однажды было включено в олимпийскую программу. Единственное наше выступление по бадминтону и стрельбе из лука, которые в нашей стране далеко не популярны, произошло совсем недавно. За пределами Токио-2020 остались наши спортсмены, принимавшие участие в двух Играх по гребле на каноэ и гребле, имевших традиции еще во времена СССР. Имеется только одно участие в каноэ слаломного типа. То же самое можно сказать и о трековом виде велоспорта. Эти два вида относятся к числу непопулярных для нашей страны.
Без команды
Среди 25 видов спорта, представленных на Олимпийских играх, командных соревнований нет. Действительно, такой шанс у наших женских сборных был не раз и в волейболе, и в хоккее на траве. Зато наша сборная по художественной гимнастике дважды пыталась покорить Олимп. В соревнованиях по гребле на старт также вышли пары. Говоря об участии в Олимпийских играх, следует отметить один момент. Иногда одним и тем же спортсменам в нескольких видах спорта - велоспорте на треке, стрельбе и гребле на каноэ - предоставлялась возможность проверить свои силы не в одном, а в двух соревнованиях.
|
96
|
00
|
04
|
08
|
12
|
16
|
20
|
Стрельба из лука
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
Легкая атлетика
|
4
|
4
|
4*
|
2
|
3
|
4
|
2
|
Бадминтон
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Бокс
|
2
|
5
|
9
|
2
|
8
|
11
|
5
|
Каноэ-спринт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
3
|
-
|
Каноэ-слалом
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
Шоссейный велоспорт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2
|
1
|
Трековые велогонки
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
Прыжки в воду
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Конный спорт
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
Фехтование
|
1
|
-
|
1
|
-
|
1
|
1
|
1
|
Спортивная гимнастика
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2
|
2
|
Художественная гимнастика
|
-
|
-
|
1
|
3**
|
1
|
1
|
2**
|
Дзюдо
|
2
|
4
|
3
|
6
|
8
|
6
|
9
|
Гребля
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
-
|
Каратэ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
Пулевая стрельба
|
1
|
1
|
1
|
-
|
1
|
1
|
1
|
Стендовая стрельба
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
1
|
Плавание
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Тхэквондо
|
-
|
-
|
2
|
1
|
2
|
4
|
2
|
Триатлон
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
Тяжелая атлетика
|
2
|
4
|
5
|
5
|
6
|
-
|
-
|
Вольная борьба
|
6
|
6
|
4*
|
7
|
6
|
6
|
3
|
Женская борьба
|
-
|
-
|
-
|
3
|
2
|
3
|
2
|
Греко-римская борьба
|
2
|
3
|
3
|
6
|
5
|
5
|
2
|
Спортсмены
|
23
|
31
|
36
|
44
|
53
|
56
|
44
|
Мужчины
|
20
|
25
|
30
|
30
|
39
|
42
|
28
|
Женщины
|
3
|
6
|
6
|
14
|
14
|
14
|
16
|
Вид
|
9
|
8
|
10
|
10
|
14
|
14
|
13
|
Вид
|
11
|
10
|
12
|
12
|
17
|
19
|
17
* - наш спортсмен, завоевавший лицензию, не учитывался, поскольку не участвовал в соревнованиях.
** - наша сборная по художественной гимнастике участвовала в соревнованиях в составе шести спортсменок в 2008 году и пяти спортсменок в 2020 году.
Вугар Хейруллаев
İdman.biz