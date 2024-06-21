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Спорт, мы и Олимпиада: На пути гегемонии, традиций и развития - АНАЛИТИКА

Олимпиада 2024
Аналитика
21 Июня 2024 14:57
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Спорт, мы и Олимпиада: На пути гегемонии, традиций и развития - АНАЛИТИКА

До начала летних Олимпийских игр Париж-2024, которые пройдут 26 июля, осталось 35 дней.

İdman.biz продолжает серию статей, посвященных самому престижному мультиспортивному соревнованию четырехлетия, которое стартует в пятницу через 5 недель.

Вспомнив летние Олимпийские игры, в которых азербайджанские спортсмены участвовали в годы независимости, и ознакомившись с коллекцией наград, мы обратим внимание на то, как наши представители принимали участие в мультиспортивных мероприятиях до Парижа-2024.

Участие в 25 видах

На предыдущих семи Олимпийских играх азербайджанские спортсмены соревновались в 25 видах спорта. Среди них три вида борьбы, два вида гимнастики, гребля на каноэ, стрельба и велоспорт. Рекорд по этому показателю принадлежит Рио-2016. Наши представители выступали в Бразилии в 19 видах спорта. Этот показатель был равен 17 в Лондоне-2012 и Токио-2020. Самый низкий показатель - Сидней-2000, где мы участвовали в 10 видах.

Гегемония в борьбе

Наши борцы, завоевавшие больше всего медалей на Олимпийских играх, имеют большое преимущество по количеству участников. В пяти из семи мультиспортивных соревнований количество наших борцов было больше, чем в других видах спорта. Исключением являются лишь Афины-2004 и Токио-2020. Наши команды по вольной и греко-римской борьбе приняли участие во всех Играх. Наша женская сборная участвовала в последних 5 соревнованиях. В Пекине-2008 на ковер вышли 16 наших борцов, что является рекордом в нашей спортивной истории. Что касается индивидуальных видов спорта, то вольная борьба превзошла два других вида спорта на всех Олимпийских играх.

Традиции в боксе и дзюдо

Сборная Азербайджана участвовала во всех Играх по боксу и дзюдо, а также борьбе. Боксеры в Афинах-2004 и дзюдоисты в Токио-2020 сумели превзойти борцов. Наши боксеры установили рекорд в Рио-2016 - в них приняли участие 11 спортсменов. Тех, кто писал историю на татами, смогли представить в Токио-2020 9 человек.

Мы тоже есть

Помимо борьбы, бокса и дзюдо, сборная Азербайджана участвовала во всех Олимпийских играх еще в трех видах спорта. К таким видам относятся легкая атлетика, плавание и стрельба. Наши представители первых двух видов едут на Игры по принципу Пьера де Кубертена «Главное - участие». Пловцы часто добивались этого с помощью «Wild Card». Хотя наши стрелки и завоевали медали в Сиднее-2000 и Афинах-2004, позже они, как спортсмены и пловцы, поехали на Олимпиаду просто для того, чтобы показать существование нашей команды. На четырех из семи Олимпийских игр азербайджанские снайперы соревновались в обоих видах стрельбы. Всего у представителей по пулевой стрельбе было 6 попыток, а у представителей стендовой стрельбы - 5.

На пути развития

Без Азербайджана невозможно представить соревнования по гимнастике и тхэквондо. Наша сборная в этих видах участвовала во всех Олимпийских играх, организованных в XXI веке. Эта традиция продолжается и после наших первых двух мультиспортивных соревнований. Наши велосипедисты присоединились к ним в трех последних соревнованиях. Это можно применить и к тому виду гимнастики, который позже был восстановлен для нас. Мы говорим о спортивной гимнастике. Триатлон не прошел без нас на двух последних Олимпийских играх. Собственно, в этот список можно включить и фехтование. В последних трех играх у нас также были «мушкетеры». Наши представители, уже имевшие такую ​​возможность ранее, выступили всего на 5 мультиспортивных мероприятиях с перерывами.

Забытые

Наше участие в Олимпийских играх в некоторых видах спорта вот-вот забудется. Наши тяжелоатлеты, принявшие участие в 5 соревнованиях подряд, не могут участвовать в Играх из-за допинговых скандалов. Прыжки в воду и конный спорт, которые мы представляли на первых двух Олимпийских играх, тоже остались в прошлом.

Шанс и новое начало

Наши спортсмены участвовали в Олимпийских играх и в некоторых других видах спорта. Иногда это происходило по совпадению, иногда по другим причинам. Без нас невозможно представить каратэ, которое лишь однажды было включено в олимпийскую программу. Единственное наше выступление по бадминтону и стрельбе из лука, которые в нашей стране далеко не популярны, произошло совсем недавно. За пределами Токио-2020 остались наши спортсмены, принимавшие участие в двух Играх по гребле на каноэ и гребле, имевших традиции еще во времена СССР. Имеется только одно участие в каноэ слаломного типа. То же самое можно сказать и о трековом виде велоспорта. Эти два вида относятся к числу непопулярных для нашей страны.

Без команды

Среди 25 видов спорта, представленных на Олимпийских играх, командных соревнований нет. Действительно, такой шанс у наших женских сборных был не раз и в волейболе, и в хоккее на траве. Зато наша сборная по художественной гимнастике дважды пыталась покорить Олимп. В соревнованиях по гребле на старт также вышли пары. Говоря об участии в Олимпийских играх, следует отметить один момент. Иногда одним и тем же спортсменам в нескольких видах спорта - велоспорте на треке, стрельбе и гребле на каноэ - предоставлялась возможность проверить свои силы не в одном, а в двух соревнованиях.

96

00

04

08

12

16

20

Стрельба из лука

-

-

-

-

-

1

-

Легкая атлетика

4

4

4*

2

3

4

2

Бадминтон

-

-

-

-

-

-

1

Бокс

2

5

9

2

8

11

5

Каноэ-спринт

-

-

-

-

3

3

-

Каноэ-слалом

-

-

-

-

-

1

-

Шоссейный велоспорт

-

-

-

-

1

2

1

Трековые велогонки

-

-

-

-

-

1

-

Прыжки в воду

1

1

-

-

-

-

-

Конный спорт

-

-

-

1

1

-

-

Фехтование

1

-

1

-

1

1

1

Спортивная гимнастика

-

-

-

-

1

2

2

Художественная гимнастика

-

-

1

3**

1

1

2**

Дзюдо

2

4

3

6

8

6

9

Гребля

-

-

-

-

2

2

-

Каратэ

-

-

-

-

-

-

3

Пулевая стрельба

1

1

1

-

1

1

1

Стендовая стрельба

1

1

1

1

-

-

1

Плавание

1

2

2

2

2

2

2

Тхэквондо

-

-

2

1

2

4

2

Триатлон

-

-

-

-

-

1

1

Тяжелая атлетика

2

4

5

5

6

-

-

Вольная борьба

6

6

4*

7

6

6

3

Женская борьба

-

-

-

3

2

3

2

Греко-римская борьба

2

3

3

6

5

5

2

Спортсмены

23

31

36

44

53

56

44

Мужчины

20

25

30

30

39

42

28

Женщины

3

6

6

14

14

14

16

Вид

9

8

10

10

14

14

13

Вид

11

10

12

12

17

19

17

* - наш спортсмен, завоевавший лицензию, не учитывался, поскольку не участвовал в соревнованиях.
** - наша сборная по художественной гимнастике участвовала в соревнованиях в составе шести спортсменок в 2008 году и пяти спортсменок в 2020 году.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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