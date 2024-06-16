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Париж-2024: 38 спортсменов, 15 видов

Олимпиада 2024
Новости
16 Июня 2024 20:17
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Париж-2024: 38 спортсменов, 15 видов

Сборная Азербайджана завоевала еще одну лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, этого успеха достигла лучница Яйлагуль Рамазанова.

Это право она заслужила, войдя в восьмерку лучших на мировом классификационном турнире по стрельбе из лука, проходившем в Анталье, Турция.

При этом число спортсменов сборной Азербайджана, завоевавших лицензии в 15 видах спорта, увеличилось до 38.

Спортсмены, прошедшие квалификацию на летние Олимпийские игры Париж-2024:

Бадминтон
Эди Рески Двичайо (мужчины, индивидуальный)
Кейша Фатима Зара (женщины, индивидуальный)

Художественная гимнастика
Зохра Агамирова
Команда по художественной гимнастике в групповых упражнениях (Ляман Алимурадова, Кямиля Алиева, Елизавета Лузан, Гюллю Агаларзаде и Дарья Сорокина)

Батутная гимнастика
Сельджан Махсудова

Вольная борьба
Алиаббас Рзазаде (57 кг)
Гаджи Алиев (65 кг)
Туран Байрамов (74 кг)
Осман Нурмагомедов (86 кг)
Магомедхан Магомедов (97 кг)
Георгий Мешвилдишвили (125 кг)

Греко-римская борьба
Мурад Мамедов (60 кг)
Хасрат Джафаров (67 кг)
Санан Сулейманов (77 кг)
Рафик Гусейнов (87 кг)
Сабах Шариати (130 кг)

Женская борьба
Мария Стадник (50 кг)

Атлетика
Анна Скидан, метание молота

Бокс
Ниджат Гусейнов (51 кг)
Мурад Аллахвердиев (80 кг)
Магомед Абдуллаев (+92 кг)
Альфонсо Домингес (92 кг)
Малик Гасанов (63,5 кг)

Тхэквондо
Гашим Магомедов (58 кг)

Стрельба
Руслан Лунёв (10 м, пневматический пистолет)

Баскетбол
Женская сборная, вид 3х3.

Гребля
Диана Дымченко, (2000 м, академическая гребля)

Триатлон
Ростислав Певцов

Фехтование
Анна Башта, (сабля)

Стрельба из лука
Яйлагюль Рамазанова

Отметим, что Паралимпийские игры начнутся через 1 месяц и 2 дня после Олимпийских игр. Соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября.

İdman.biz

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