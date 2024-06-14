Спорт, мы и Олимпиада: медальная коллекция нашей сборной - АНАЛИТИКА

До начала летних Олимпийских игр Париж-2024, которые пройдут 26 июля, осталось 42 дня.

İdman.biz продолжает серию статей, посвященных самому престижному мультиспортивному соревнованию четырехлетия, которое стартует в пятницу через 6 недель.

Вспомнив о летних Олимпийских играх до Парижа-2024, в которых в годы независимости участвовали азербайджанские спортсмены, рассмотрим коллекцию наград наших представителей.

7х7: 49 медалей

Наши спортсмены участвовали в 7 Олимпийских играх. Они выиграли 7 золотых медалей. Общее количество наград равно 49. Из них 14 серебряных, 28 бронзовых.

В Сиднее и Лондоне сборная завоевала два золота. А в Атланте и Токио осталась без чемпионства.

Рекорд по общему количеству медалей был зафиксирован в Рио - 18. В Атланте был только один успех.

Разумеется, в список не вошли две аннулированные награды. Серебро борца Виталия Рагимова, завоеванное в Пекине, и серебро тяжелоатлета Валентина Христова в Лондоне позже были аннулированы из-за допинга.

Год Золото Серебро Бронза Всего Атланта-1996 0 1 0 1 Сидней-2000 2 0 1 3 Афины-2004 1 0 4 5 Пекин-2008 1 1 4 6 Лондон-2012 2 2 5 9 Рио-2016 1 7 10 18 Токио-2020 0 3 4 7 Всего 7 14 28 49

Успех в 7 видах

Наши представители завоевали медали в 7 видах спорта. Два из них, в свою очередь, делятся на несколько видов. Призовые места были завоеваны во всех трех видах борьбы (вольной, греко-римской и женской) и двух видах стрельбы (стендовая, пулевая). Если рассматривать эти виды как разные, то количество успешных турниров достигает 10. Более половины как медалей, так и чемпионств приходится на борьбу. Наши борцы завоевали 25 наград, в том числе 4 золотых. В дзюдо, тхэквондо и стрельбе также были чемпионства. По общему количеству медалей бокс занимает место после борьбы.

Вид Золото Серебро Бронза Всего 1. Борьба 4 8 13 25 Вольная 3 4 5 12 Греко-римская 1 2 4 7 Женская 0 2 4 6 2. Дзюдо 1 2 2 5 3. Стрельба 1 0 2 3 Стендовая 1 0 1 2 Пулевая 0 0 1 1 4. Тхэквондо 1 0 2 3 5. Каратэ 0 2 0 2 6. Бокс 0 1 8 9 7. Каноэ 0 1 1 2

От Лондона до Токио

Лучшая позиция нашей команды в рейтинге медалей - 30-е место. Этот рекорд был зафиксирован в Лондоне. В Сиднее наша сборная была 34-й.

Антирекорд случился в Токио, где мы заняли 67-е место. В Атланте мы остановились на 61-м месте.

Год Место Атланта-1996 61 Сидней-2000 34 Афины-2004 50 Пекин-2008 40 Лондон-2012 30 Рио-2016 39 Токио-2020 67

Гегемон на ковре, серия на ринге

Рассмотрим успехи наших спортсменов на Олимпийских играх по видам. Борьба - единственный вид спорта, в котором мы завоевали медали на всех Играх. Наличие 9 наград только в Рио и 7 в Лондоне говорит о гегемонии на ковре. В этом виде спорта в Англии были завоеваны две золотые медали.

Что касается отдельных борцовских команд, то борцы вольного стиля остались с пустыми руками лишь в Афинах. Спустя четыре года наша женская сборная заложила основу олимпийской медальной серии.

Как и в борьбе, наша сборная по боксу имеет традицию завоевывать медали на всех Играх. Оставшись с пустыми руками только в Атланте, наша команда на ринге завоевала призовые места в 6 Играх подряд.

Наша национальная сборная по дзюдо отличилась трижды, а команда по стрельбе - дважды. В остальных трех видах спорта медаль была завоевана только на одной Олимпиаде.

Борьба