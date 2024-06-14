Спорт, мы и Олимпиада: медальная коллекция нашей сборной - АНАЛИТИКА

До начала летних Олимпийских игр Париж-2024, которые пройдут 26 июля, осталось 42 дня.
İdman.biz продолжает серию статей, посвященных самому престижному мультиспортивному соревнованию четырехлетия, которое стартует в пятницу через 6 недель.
Вспомнив о летних Олимпийских играх до Парижа-2024, в которых в годы независимости участвовали азербайджанские спортсмены, рассмотрим коллекцию наград наших представителей.
7х7: 49 медалей
Наши спортсмены участвовали в 7 Олимпийских играх. Они выиграли 7 золотых медалей. Общее количество наград равно 49. Из них 14 серебряных, 28 бронзовых.
В Сиднее и Лондоне сборная завоевала два золота. А в Атланте и Токио осталась без чемпионства.
Рекорд по общему количеству медалей был зафиксирован в Рио - 18. В Атланте был только один успех.
Разумеется, в список не вошли две аннулированные награды. Серебро борца Виталия Рагимова, завоеванное в Пекине, и серебро тяжелоатлета Валентина Христова в Лондоне позже были аннулированы из-за допинга.
|
Год
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
Атланта-1996
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Сидней-2000
|
2
|
0
|
1
|
3
|
Афины-2004
|
1
|
0
|
4
|
5
|
Пекин-2008
|
1
|
1
|
4
|
6
|
Лондон-2012
|
2
|
2
|
5
|
9
|
Рио-2016
|
1
|
7
|
10
|
18
|
Токио-2020
|
0
|
3
|
4
|
7
|
Всего
|
7
|
14
|
28
|
49
Успех в 7 видах
Наши представители завоевали медали в 7 видах спорта. Два из них, в свою очередь, делятся на несколько видов. Призовые места были завоеваны во всех трех видах борьбы (вольной, греко-римской и женской) и двух видах стрельбы (стендовая, пулевая). Если рассматривать эти виды как разные, то количество успешных турниров достигает 10. Более половины как медалей, так и чемпионств приходится на борьбу. Наши борцы завоевали 25 наград, в том числе 4 золотых. В дзюдо, тхэквондо и стрельбе также были чемпионства. По общему количеству медалей бокс занимает место после борьбы.
|
Вид
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
1. Борьба
|
4
|
8
|
13
|
25
|
Вольная
|
3
|
4
|
5
|
12
|
Греко-римская
|
1
|
2
|
4
|
7
|
Женская
|
0
|
2
|
4
|
6
|
2. Дзюдо
|
1
|
2
|
2
|
5
|
3. Стрельба
|
1
|
0
|
2
|
3
|
Стендовая
|
1
|
0
|
1
|
2
|
Пулевая
|
0
|
0
|
1
|
1
|
4. Тхэквондо
|
1
|
0
|
2
|
3
|
5. Каратэ
|
0
|
2
|
0
|
2
|
6. Бокс
|
0
|
1
|
8
|
9
|
7. Каноэ
|
0
|
1
|
1
|
2
От Лондона до Токио
Лучшая позиция нашей команды в рейтинге медалей - 30-е место. Этот рекорд был зафиксирован в Лондоне. В Сиднее наша сборная была 34-й.
Антирекорд случился в Токио, где мы заняли 67-е место. В Атланте мы остановились на 61-м месте.
|
Год
|
Место
|
Атланта-1996
|
61
|
Сидней-2000
|
34
|
Афины-2004
|
50
|
Пекин-2008
|
40
|
Лондон-2012
|
30
|
Рио-2016
|
39
|
Токио-2020
|
67
Гегемон на ковре, серия на ринге
Рассмотрим успехи наших спортсменов на Олимпийских играх по видам. Борьба - единственный вид спорта, в котором мы завоевали медали на всех Играх. Наличие 9 наград только в Рио и 7 в Лондоне говорит о гегемонии на ковре. В этом виде спорта в Англии были завоеваны две золотые медали.
Что касается отдельных борцовских команд, то борцы вольного стиля остались с пустыми руками лишь в Афинах. Спустя четыре года наша женская сборная заложила основу олимпийской медальной серии.
Как и в борьбе, наша сборная по боксу имеет традицию завоевывать медали на всех Играх. Оставшись с пустыми руками только в Атланте, наша команда на ринге завоевала призовые места в 6 Играх подряд.
Наша национальная сборная по дзюдо отличилась трижды, а команда по стрельбе - дважды. В остальных трех видах спорта медаль была завоевана только на одной Олимпиаде.
Борьба
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
Атланта-1996
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Сидней-2000
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Афины-2004
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Пекин-2008
|
0
|
1
|
2
|
3
|
Лондон-2012
|
2
|
2
|
3
|
7
|
Рио-2016
|
0
|
3
|
6
|
9
|
Токио-2020
|
0
|
1
|
2
|
3
|
Всего
|
4
|
8
|
13
|
25
Вольная борьба
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
Атланта-1996
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Сидней-2000
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Пекин-2008
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Лондон-2012
|
2
|
0
|
1
|
3
|
Рио-2016
|
0
|
2
|
3
|
5
|
Токио-2020
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Всего
|
3
|
4
|
5
|
12
Греко-римская борьба
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
Афины-2004
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Пекин-2008
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Лондон-2012
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Рио-2016
|
0
|
0
|
2
|
2
|
Токио-2020
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Всего
|
1
|
2
|
4
|
7
Женская борьба
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
Пекин-2008
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Лондон-2012
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Рио-2016
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Токио-2020
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Всего
|
0
|
2
|
4
|
6
Бокс
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
Сидней-2000
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Афины-2004
|
0
|
0
|
2
|
2
|
Пекин-2008
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Лондон-2012
|
0
|
0
|
2
|
2
|
Рио-2016
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Токио-2020
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Всего
|
0
|
1
|
8
|
9
Дзюдо
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
Пекин-2008
|
1
|
0
|
1
|
2
|
Рио-2016
|
0
|
2
|
0
|
2
|
Токио-2020
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Всего
|
1
|
2
|
2
|
5
Стендовая стрельба
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
Сидней-2000
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Афины-2004
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Всего
|
1
|
0
|
1
|
2
Пулевая стрельба
|
Золото
|
Серебро
|
Bürünc
|
Всего
|
Афины-2004
|
0
|
0
|
1
|
1
Kanoe
|
Золото
|
Серебро
|
Bürünc
|
Всего
|
Рио-2016
|
0
|
1
|
1
|
2
Karate
|
Золото
|
Серебро
|
Bürünc
|
Всего
|
Токио-2020
|
0
|
2
|
0
|
2
Taekvondo
|
Золото
|
Серебро
|
Bürünc
|
Всего
|
Рио-2016
|
1
|
0
|
2
|
3
Рио, где радовались 7 команд
Рассмотрим виды, в которых мы отличились на Олимпийских играх по годам. В Атланте успех был в одном виде спорта. В Сиднее, Афинах и Пекине наша сборная завоевала медали в трех категориях. Сбылась мечта подняться на пьедестал почета в двух категориях по стрельбе в Греции и в трех категориях по борьбе в Китае. Следовательно, количество успешных видов на этих соревнованиях можно считать 4 и 5.
В Лондоне, кроме нашей сборной по борьбе, успеха добилась команда по боксу. Но на ковре отличились представители всех трёх видов борьбы. В Рио было завоевано рекордное количество медалей в 5 видах. Причем в борьбе отличились все три команды. Словом, семь наших команд вернулись из Бразилии с медалями. В Токио этот показатель был равен 6. Три наших национальных сборных по борьбе и сборные в трех других видах спорта поднялись на пьедестал почета.
1996
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
Вольная борьба
|
0
|
1
|
0
|
1
2000
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
Вольная борьба
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Стендовая стрельба
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Бокс
|
0
|
0
|
1
|
1
2004
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
Греко-римская борьба
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Бокс
|
0
|
0
|
2
|
2
|
Стендовая стрельба
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Пулевая стрельба
|
0
|
0
|
1
|
1
2008
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
Дзюдо
|
1
|
0
|
1
|
2
|
Греко-римская борьба
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Бокс
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Вольная борьба
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Женская борьба
|
0
|
0
|
1
|
1
2012
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
Вольная борьба
|
2
|
0
|
1
|
3
|
Греко-римская борьба
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Женская борьба
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Бокс
|
0
|
0
|
2
|
2
2016
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
Тхэквондо
|
1
|
0
|
2
|
3
|
Вольная борьба
|
0
|
2
|
3
|
5
|
Дзюдо
|
0
|
2
|
0
|
2
|
Бокс
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Женская борьба
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Каноэ
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Греко-римская борьба
|
0
|
0
|
2
|
2
2020
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
Каратэ
|
0
|
2
|
0
|
1
|
Вольная борьба
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Греко-римская борьба
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Бокс
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Женская борьба
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Дзюдо
|
0
|
0
|
1
|
1
Вугар Хейруллаев
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