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Спорт, мы и Олимпиада: медальная коллекция нашей сборной - АНАЛИТИКА

Олимпиада 2024
Аналитика
14 Июня 2024 12:03
137
Спорт, мы и Олимпиада: медальная коллекция нашей сборной - АНАЛИТИКА

До начала летних Олимпийских игр Париж-2024, которые пройдут 26 июля, осталось 42 дня.

İdman.biz продолжает серию статей, посвященных самому престижному мультиспортивному соревнованию четырехлетия, которое стартует в пятницу через 6 недель.

Вспомнив о летних Олимпийских играх до Парижа-2024, в которых в годы независимости участвовали азербайджанские спортсмены, рассмотрим коллекцию наград наших представителей.

7х7: 49 медалей

Наши спортсмены участвовали в 7 Олимпийских играх. Они выиграли 7 золотых медалей. Общее количество наград равно 49. Из них 14 серебряных, 28 бронзовых.

В Сиднее и Лондоне сборная завоевала два золота. А в Атланте и Токио осталась без чемпионства.

Рекорд по общему количеству медалей был зафиксирован в Рио - 18. В Атланте был только один успех.

Разумеется, в список не вошли две аннулированные награды. Серебро борца Виталия Рагимова, завоеванное в Пекине, и серебро тяжелоатлета Валентина Христова в Лондоне позже были аннулированы из-за допинга.

Год

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Атланта-1996

0

1

0

1

Сидней-2000

2

0

1

3

Афины-2004

1

0

4

5

Пекин-2008

1

1

4

6

Лондон-2012

2

2

5

9

Рио-2016

1

7

10

18

Токио-2020

0

3

4

7

Всего

7

14

28

49

Успех в 7 видах

Наши представители завоевали медали в 7 видах спорта. Два из них, в свою очередь, делятся на несколько видов. Призовые места были завоеваны во всех трех видах борьбы (вольной, греко-римской и женской) и двух видах стрельбы (стендовая, пулевая). Если рассматривать эти виды как разные, то количество успешных турниров достигает 10. Более половины как медалей, так и чемпионств приходится на борьбу. Наши борцы завоевали 25 наград, в том числе 4 золотых. В дзюдо, тхэквондо и стрельбе также были чемпионства. По общему количеству медалей бокс занимает место после борьбы.

Вид

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1. Борьба

4

8

13

25

Вольная

3

4

5

12

Греко-римская

1

2

4

7

Женская

0

2

4

6

2. Дзюдо

1

2

2

5

3. Стрельба

1

0

2

3

Стендовая

1

0

1

2

Пулевая

0

0

1

1

4. Тхэквондо

1

0

2

3

5. Каратэ

0

2

0

2

6. Бокс

0

1

8

9

7. Каноэ

0

1

1

2

От Лондона до Токио

Лучшая позиция нашей команды в рейтинге медалей - 30-е место. Этот рекорд был зафиксирован в Лондоне. В Сиднее наша сборная была 34-й.

Антирекорд случился в Токио, где мы заняли 67-е место. В Атланте мы остановились на 61-м месте.

Год

Место

Атланта-1996

61

Сидней-2000

34

Афины-2004

50

Пекин-2008

40

Лондон-2012

30

Рио-2016

39

Токио-2020

67

Гегемон на ковре, серия на ринге

Рассмотрим успехи наших спортсменов на Олимпийских играх по видам. Борьба - единственный вид спорта, в котором мы завоевали медали на всех Играх. Наличие 9 наград только в Рио и 7 в Лондоне говорит о гегемонии на ковре. В этом виде спорта в Англии были завоеваны две золотые медали.

Что касается отдельных борцовских команд, то борцы вольного стиля остались с пустыми руками лишь в Афинах. Спустя четыре года наша женская сборная заложила основу олимпийской медальной серии.

Как и в борьбе, наша сборная по боксу имеет традицию завоевывать медали на всех Играх. Оставшись с пустыми руками только в Атланте, наша команда на ринге завоевала призовые места в 6 Играх подряд.

Наша национальная сборная по дзюдо отличилась трижды, а команда по стрельбе - дважды. В остальных трех видах спорта медаль была завоевана только на одной Олимпиаде.

Борьба

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Атланта-1996

0

1

0

1

Сидней-2000

1

0

0

1

Афины-2004

1

0

0

1

Пекин-2008

0

1

2

3

Лондон-2012

2

2

3

7

Рио-2016

0

3

6

9

Токио-2020

0

1

2

3

Всего

4

8

13

25

Вольная борьба

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Атланта-1996

0

1

0

1

Сидней-2000

1

0

0

1

Пекин-2008

0

0

1

1

Лондон-2012

2

0

1

3

Рио-2016

0

2

3

5

Токио-2020

0

1

0

1

Всего

3

4

5

12

Греко-римская борьба

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Афины-2004

1

0

0

1

Пекин-2008

0

1

0

1

Лондон-2012

0

1

1

2

Рио-2016

0

0

2

2

Токио-2020

0

0

1

1

Всего

1

2

4

7

Женская борьба

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Пекин-2008

0

0

1

1

Лондон-2012

0

1

1

2

Рио-2016

0

1

1

2

Токио-2020

0

0

1

1

Всего

0

2

4

6

Бокс

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Сидней-2000

0

0

1

1

Афины-2004

0

0

2

2

Пекин-2008

0

0

1

1

Лондон-2012

0

0

2

2

Рио-2016

0

1

1

2

Токио-2020

0

0

1

1

Всего

0

1

8

9

Дзюдо

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Пекин-2008

1

0

1

2

Рио-2016

0

2

0

2

Токио-2020

0

0

1

1

Всего

1

2

2

5

Стендовая стрельба

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Сидней-2000

1

0

0

1

Афины-2004

0

0

1

1

Всего

1

0

1

2

Пулевая стрельба

Золото

Серебро

Bürünc

Всего

Афины-2004

0

0

1

1

Kanoe

Золото

Серебро

Bürünc

Всего

Рио-2016

0

1

1

2

Karate

Золото

Серебро

Bürünc

Всего

Токио-2020

0

2

0

2

Taekvondo

Золото

Серебро

Bürünc

Всего

Рио-2016

1

0

2

3

Рио, где радовались 7 команд

Рассмотрим виды, в которых мы отличились на Олимпийских играх по годам. В Атланте успех был в одном виде спорта. В Сиднее, Афинах и Пекине наша сборная завоевала медали в трех категориях. Сбылась мечта подняться на пьедестал почета в двух категориях по стрельбе в Греции и в трех категориях по борьбе в Китае. Следовательно, количество успешных видов на этих соревнованиях можно считать 4 и 5.

В Лондоне, кроме нашей сборной по борьбе, успеха добилась команда по боксу. Но на ковре отличились представители всех трёх видов борьбы. В Рио было завоевано рекордное количество медалей в 5 видах. Причем в борьбе отличились все три команды. Словом, семь наших команд вернулись из Бразилии с медалями. В Токио этот показатель был равен 6. Три наших национальных сборных по борьбе и сборные в трех других видах спорта поднялись на пьедестал почета.

1996

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Вольная борьба

0

1

0

1

2000

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Вольная борьба

1

0

0

1

Стендовая стрельба

1

0

0

1

Бокс

0

0

1

1

2004

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Греко-римская борьба

1

0

0

1

Бокс

0

0

2

2

Стендовая стрельба

0

0

1

1

Пулевая стрельба

0

0

1

1

2008

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Дзюдо

1

0

1

2

Греко-римская борьба

0

1

0

1

Бокс

0

0

1

1

Вольная борьба

0

0

1

1

Женская борьба

0

0

1

1

2012

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Вольная борьба

2

0

1

3

Греко-римская борьба

0

1

1

2

Женская борьба

0

1

1

2

Бокс

0

0

2

2

2016

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Тхэквондо

1

0

2

3

Вольная борьба

0

2

3

5

Дзюдо

0

2

0

2

Бокс

0

1

1

2

Женская борьба

0

1

1

2

Каноэ

0

1

1

2

Греко-римская борьба

0

0

2

2

2020

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Каратэ

0

2

0

1

Вольная борьба

0

1

0

1

Греко-римская борьба

0

0

1

1

Бокс

0

0

1

1

Женская борьба

0

0

1

1

Дзюдо

0

0

1

1

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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