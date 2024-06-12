Подробности церемонии открытия Олимпиады: 6 км по Сене

Стали известны подробности церемонии открытия Олимпиады в Париже, которая состоится 26 июля.

Как передает İdman.biz, впервые в истории Летних Олимпийских игр церемония открытия пройдет не на стадионе, а на главной водной артерии – реке Сене – и вдоль нее.

Парад спортсменов пройдет по Сене, по которой каждая делегация будет передвигаться на отдельной лодке. Все суда команд будут оборудованы камерами, чтобы зрители, наблюдающие за церемонией по телевизионной или Интернет-трансляции, могли увидеть спортсменов вблизи. Двигаясь по реке с востока на запад, 10 500 спортсменов пересекут центр Парижа, который станет местом действия Игр в течение следующих 16 дней. Парад пройдет по маршруту в 6 км и завершится перед Трокадеро, где состоится остальная часть церемонии и финальное шоу открытия.

Парад по реке пройдет по руслу Сены с востока на запад. Он начнется у Аустерлицкого моста, рядом с Ботаническим садом, обогнет два острова в центре города (остров Сен-Луи и остров Сите) и пройдет под несколькими мостами и шлюзами. Спортсмены с борта судна смогут увидеть ряд объектов Игр, включая арену «Площадь Согласия», Эспланаду Дома инвалидов, Гран-Пале и, наконец, Йенский мост, где парад завершится перед финалом церемонии на Трокадеро.

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