Спорт, мы и Олимпиада: Победа над Короной - АНАЛИТИКА

До начала Летних Олимпийских Игр в Париже, которые начнутся 26 июля, осталось 49 дней.

İdman.biz продолжает серию статей, посвященных самому престижному мультиспортивному соревнованию четырехлетия, которое стартует в пятницу через 7 недель.

В период до Парижа-2024 мы вспоминаем Летние Олимпийские Игры, в которых в годы независимости участвовали азербайджанские спортсмены. Сборная Азербайджана дебютировала в Атланте в 1996 году и предприняла седьмую попытку в Токио.

Самая дорогая Олимпиада

На проведение 32-х Игр было 3 кандидата. Выиграв борьбу со Стамбулом и Мадридом, Токио получил возможность во второй раз принять Олимпиаду. Столица Японии, которая была организатором соревнований в 1964 году, на этот раз столкнулась с серьезными проблемами. Короновирус, поразивший весь мир и превратившийся в кошмар для всех угрожал и Олимпийским играм. Соревнования несколько раз откладывали, и была вероятность их отмены. Даже олимпийский огонь, зажженный в Афинах, остановили и хранили в специальном месте на Фукусиме. В итоге Олимпиада состоялась годом позже. Подобная отсрочка произошла впервые в истории. Хотя название Игр Токио-2020, которые прошли в 2021 году, осталось прежним, соревнования состоялись по протоколам, ограничениям и запретам COVID-19. Игры, проходившие за закрытыми дверями без зрителей, вошли в историю как самые дорогие Олимпийские игры. Всего на соревнования было потрачено более 20 миллиардов долларов. В итоге более 11 000 спортсменов из 204 стран и еще 2 команды разыграли 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Первое уменьшение: азиатские «четверки»

Серия сборной Азербайджана, которая имеет традицию представлять на каждой Олимпиаде все больше спортсменов, прервалась в Токио. Если на двух предыдущих соревнованиях это число превышало 50, то в Японию отправились 44 наших спортсмена. Это было повторение показателя 13-летней давности. В состав вошли 28 мужчин и 16 женщин. Также уменьшилось количество видов спорта, в которых мы выступали. На этот раз на соревнованиях мы выступили не в 14 видах спорта, как раньше, а в 13.

Две неудачные попытки

Как и на предыдущей Олимпиаде, наши представители в командных видах спорта остались вне соревнований. Хотя у наших волейболисток было две возможности для этого, они их упустили. Сначала сборная соревновалась на квалификационном турнире в Бразилии. На турнире с четырьмя командами наша команда, проигравшая Доминиканской Республике 0:3 и Бразилии 2:3, обыграла Камерун - 3:0. Единственную квалификацию выиграли хозяева поля, наша сборная удовлетворилась третьим местом. Европейский квалификационный турнир в Апелдорне (Нидерланды) также оказался неудачным. Проиграв в группе Нидерландам 0:3, Болгарии 1:3 и Польше 0:3, сборная заняла последнее место в турнире.

Не попавшие в цель

На этот раз сборная не смогла выступить в трех видах, в которых мы были представлены ранее, в Рио-2016. Дебют в стрельбе из лука, состоявшийся пять лет назад, продолжения не получил. Гребцы и каноисты не поехали в японскую столицу после участия в двух Олимпиадах. Вместо этого дебютировали два других вида. Азербайджанские спортсмены участвовали в бадминтоне и каратэ, которые впервые были включены в олимпийскую программу. В то же время, спустя 13 лет после Пекина-2008, наша сборная вернулась в стендовую стрельбу.

"Хет-трик" на ковре

Наша национальная сборная по борьбе отправилась в Японию всего в составе 7 спортсменов. Это был антирекорд в истории. Даже когда мы были представлены в двух видах, борцов было больше. По сравнению с Рио, отмечено двукратное снижение в вольной борьбе и более чем двукратное снижение в греко-римской борьбе. На этот раз борцов было всего 7 вместо 14, но больше всего наград для нашей страны завоевали именно борцы. Хотя в каждой категории отличилось по одному нашему спортсмену, это были не золотые медали. Единственный финал был в вольной борьбе. Гаджи Алиев проиграл в решающем матче и довольствовался серебром. Шариф Шарифов проиграл в шаге от медали - в поединке за бронзу, Туран Байрамов остановился в 1/4 финала и занял 8-е место. Рафик Гусейнов занял 3-е место. Ислам Аббасов проиграл свой первый бой в 1/8 финала. Элис Манолова, проиграла в утешительном бою. Другой наш борец - Мария Стадник в полуфинале ушла с ковра разочарованной, но завоевала бронзовую медаль.

Первый и последний шанс

Наша сборная по карате впервые и пока в последний раз в истории поехала на Олимпийские игры. Включившись в программу Токио-2020, у нашей команды был шанс на медаль. Двое из трёх наших спортсменов смогли это осуществить. Рафаэль Агаев и Ирина Зарецка, являющиеся многократными чемпионами мира, завоевали серебро. Другой наш каратист Фирдовси Фарзалиев занял 5-е место.

Продолжение традиции ринга

Наша сборная по боксу отправилась в Японию в составе, сократившемся более чем в два раза по сравнению с Рио-2016. Но это не нарушило традиции сборной. Оставшись без медалей лишь в Атланте, наши боксеры смогли привезти медаль с 6-й Олимпиады подряд. На этот раз награда была бронзовой. Альфонсо Домингес вышел в полуфинал с двумя победами. Двое других наших боксеров оступились в 1/16 финала и двое - в 1/8 финала.

Достижение, первый рекорд на татами, второй раз в истории

Самая большая команда, представленная в Токио, была команда дзюдоистов. Она отправилась на соревнования в составе 9 спортсменов. Это также был второй случай в истории, когда количество представителей какого-либо вида спорта на Олимпийских играх опережало борьбу. Бокс добился этого в Афинах-2004. Также наша сборная по дзюдо получила 9 лицензий, установив лучший результат в своей истории. А вот мужская сборная по татами, отправившаяся на Олимпиаду в полном составе, вернулась разочарованной. За исключением 5-го места Рустама Оруджева, никаких результатов достигнуто не было. 4 его товарища по команде вышли в 1/8 финала, один - в 1/16 финала. Единственная медаль досталась Ирине Киндзерской. Она стала первой призёркой Азербайджана в женском дзюдо, завоевав бронзу.

Надежды, оставшиеся возле медалей

Пять лет назад наша сборная по тхэквондо, порадовавшая медалями, на этот раз вернулась домой с пустыми руками. Хоть Милад Беиги Харчегани и находился в шаге от полуфинала, ему не удалось преодолеть барьер 1/4 финала. Обнадеживающая Анна Башта оступилась в 1/8 финала по фехтованию. Наши гимнастки, впервые выигравшие 4 олимпийские квалификации, отправились в Токио с рекордным количеством спортсменов (8). Лучший результат установила команда, занявшая 10-е место.

Где финиш?

В тех видах спорта, где мы не ждали медали, сюрпризов не было. Наши спортсмены, число которых сократилось вдвое, остановили борьбу на отборочном этапе. Дебют в бадминтоне завершился в групповом этапе. Наш велосипедист на этот раз не доехал до финиша. Уменьшилось и количество наших представителей в этом виде спорта. Вторая попытка в триатлоне ничем не запомнилась. Наши пловцы и стрелки также не смогли пройти квалификационный этап.

Тоска по золоту спустя 25 лет

Всего наша сборная завоевала в Японии 7 медалей. Команда, второй раз в своей истории завершившая Игры без золотой медали, не завоевала чемпионство, как в Атланте-1996. Тенденция к завоеванию хотя бы одного золота на 5 Олимпийских играх подряд завершилась на «вирусном Токио-2020». Наши спортсмены финишировали с 3 серебряными и 4 бронзовыми медалями. Наши представители завоевали медали в 4-х видах. В результате команда заняла 67-е место в медальном зачете. Это антирекорд в истории. Наша команда опустилась на 6 позиций по сравнению с Атлантой-1996.

Вугар Хейруллаев

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