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"Мы уверены, что европейские спортсмены вновь завоюют более 40 процентов медалей на Олимпиаде"

Олимпиада 2024
Новости
7 Июня 2024 10:01
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"Мы уверены, что европейские спортсмены вновь завоюют более 40 процентов медалей на Олимпиаде"

В Бухаресте началась 53-я Генеральная ассамблея Европейского олимпийского комитета (ЕОК).

Как сообщает İdman.biz, президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах, присоединился к членам Исполнительного комитета ЕОК и представителям европейских НОК и других спортивных организаций в румынской столице.

Глава EOK Cпирос Капралос отметил, что этот год - особенный для европейского спорта.

«Успех наших Европейских игр в Польше стал недавним воспоминанием, а в Париже на Олимпиаде предстоит создать еще много особенных. Это будут первые Летние Игры, на которых национальные флаги и олимпийский флаг на всех объектах будут объединены европейским флагом. Это станет мощным сигналом о единстве нашего континента.

До сих пор наши НОК были очень заняты подготовкой своих спортсменов к отбору на Игры, а теперь они готовятся к успеху своих команд в Париже – это именно то, чего мы можем ожидать. Мы уверены, что европейские спортсмены продолжат свое лидерство на Играх и вновь завоюют более 40% медалей. Этот успех дается нелегко, и я желаю вам всего наилучшего в ваших последних приготовлениях», - заявил Капралос.

Кроме того, он подчеркнул растущую важность Европейских игр после одобрения Исполнительным комитетом Стамбула в качестве принимающей стороны на 2027 год.

«Исполком ЕОК был чрезвычайно впечатлен предложениями Стамбула, поэтому в марте мы единогласно одобрили проведение наших Игр именно здесь. Стамбул проведет Игры без строительства, которые предоставят жизненно важные возможности для квалификации на Олимпийские игры за год до Лос-Анджелеса.

«Я также рад сообщить, что после финансового успеха Европейских игр в Кракове и Малопольше мы перераспределим 3 миллиона евро НОК – по 500 евро на каждого участвующего спортсмена. Это еще раз подчеркивает приверженность ЕОК обеспечению того, чтобы НОК получали наиболее полную поддержку, которую мы когда-либо могли предложить», - заявил он.

Отметим, что в работе Генеральной Ассамблее также принимают участие глава Европейского гимнастики, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, замминистра молодежи и спорта Мариана Василева, вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, Генеральный секретарь организации Азер Алиев.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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