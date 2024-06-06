Париж-2024: 36 спортсменов, 14 видов спорта - 50 дней

До летних Олимпийских игр Париж-2024 осталось 50 дней.

İdman.biz сообщает, что примет XXXIII Игры столица Франции, родина Пьера де Кубертена, основателя современных Олимпийских игр.

Церемония открытия самого престижного соревнования четырехлетия состоится 26 июля на набережной Сены в Париже. Но некоторые соревнования начнутся до торжественного открытия.

Олимпиада продлится до 11 августа. В течение 17 дней более 10 000 спортсменов будут соревноваться в 32 видах спорта. Они будут сражаться за 329 призовых комплектов.

Азербайджан будет представлен на летних Олимпийских играх в восьмой раз в своей истории. 36 членов нашей сборной уже завоевали право на участие в Париже-2024. Наши представители добились этого в 14 видах спорта.

Но это пока первоначальная цифра. Число спортсменов, отправляющихся во Францию, увеличится. Будут объявлены обладатели 9 лицензий по дзюдо. Кроме того, не исключено, что до Парижа будут завоеваны путевки и в других видах спорта.

Спортсмены, прошедшие квалификацию на летние Олимпийские игры Париж-2024:

Бадминтон

Эди Рески Двичайо (мужчины, индивидуальный)

Кейша Фатима Зара (женщины, индивидуальный)

Художественная гимнастика

Зохра Агамирова

Команда по художественной гимнастике в групповых упражнениях (Ляман Алимурадова, Камила Алиева, Елизавета Лузан, Гюллю Агаларзаде и Дарья Сорокина)

Батутная гимнастика

Сельджан Махсудова

Вольная борьба

Алиаббас Рзазаде (57 кг)

Гаджи Алиев (65 кг)

Туран Байрамов (74 кг)

Осман Нурмагомедов (86 кг)

Магомедхан Магомедов (97 кг)

Георгий Мешвилдишвили (125 кг)

Греко-римская борьба

Мурад Мамедов (60 кг)

Хасрат Джафаров (67 кг)

Санан Сулейманов (77 кг)

Рафик Гусейнов (87 кг)

Сабах Шариати (130 кг)

Женская борьба

Мария Стадник (50 кг)

Атлетика

Анна Скидан, метание молота

Бокс

Ниджат Гусейнов (51 кг)

Мурад Аллахвердиев (80 кг)

Магомед Абдуллаев (+92 кг)

Альфонсо Домингес (92 кг)

Малик Гасанов (63,5 кг)

Тхэквондо

Гашим Магомедов (58 кг)

Стрельба

Руслан Лунёв (10 м, пневматический пистолет)

Баскетбол

Женская сборная, вид 3х3.

Гребля

Диана Дымченко, (2000 м, академическая гребля)

Триатлон

Ростислав Певцов

Фехтование

Анна Башта, (сабля)

Отметим, что Паралимпийские игры начнутся через 1 месяц и 2 дня после Олимпийских игр. Соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября.

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