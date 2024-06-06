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Парижское расписание. Кто начнет первым Олимпиаду?

Олимпиада 2024
Новости
6 Июня 2024 12:44
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Парижское расписание. Кто начнет первым Олимпиаду?

Азербайджанские спортсмены завершают борьбу за лицензии, поэтому самое время заглянуть в календарь Олимпиады. В программу включены соревнования по 32 видам спорта, которые пройдут в течение 19 дней - с 24 июля по 11 августа.

Игры начнутся 24 июля, за два дня до церемонии открытия. В этот день олимпийские соревнования начнутся для представителей трех командных видов спорта: в Лилле на стадионе имени Пьера Моруа пройдут матчи по гандболу, на стадионе Стад де Франс в Сен-Дени – по регби, в Париже, Лионе, Бордо, Марселе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене - по футболу.

Если же говорить об ударных видах для сборной Азербайджана, то основное внимание наших болельщиков на старте Олимпиады будет приковано к дзюдо. Первые медали в этом виде будут разыграны уже 27 июня - на следующий день после открытия Игр. Борьба на татами продлиться до 3 августа.

Также 27 июля начинаются соревнования по фехтованию, стрельбе и бадминтону. В тот же день первую сессию на ринге проведут боксеры. По традиции турнир по боксу на Олимпиаде достаточно продолжительный, а первые награды найдут своих обладателей только 6 августа. Завершится же он 10 августа - за день до церемонии закрытия Игр.

28 июня начнутся соревнования по гребле, а уже два дня спустя первые матчи проведут команды по баскетболу 3x3. Тогда же (30 июня) на старт выйдут триатлеты, а уже 1 августа Олимпиаду начнут легкоатлеты. А 2 августа пройдет турнир по прыжкам на батуте.

Заключительный отрезок Олимпиады обещает быть особенно насыщенным и богатым на события. 6 августа определятся первые медалисты в борьбе, а на следующий день соревноваться начнут таэквондисты и тяжелоатлеты. А уже 8 августа стартует турнир по художественной гимнастике.

Заключительные медали на Олимпиаде будут разыграны в последний день. 11 августа в этом смысле станет последним шансом пополнить копилку наград для борцов и тяжелоатлетов.

На сегодняшний день в активе сборной Азербайджана 36 лицензий. Их завоевали Руслан Лунев (пулевая стрельба), Зохра Агамирова, групповая команда (художественная гимнастика), Мурад Аллахвердиев, Магомед Абдуллаев, Ниджат Гусейнов, Альфонсо Домингес, Малик Гасанов (бокс), Анна Скидан (легкая атлетика), Гашим Магомедов (тхэквондо) Магомедхан Магомедов, Алиаббас Рзазаде, Гаджи Алиев, Туран Байрамов, Осман Нурмагомедов, Георгий Мешвилдишвили (вольная борьба), Хасрат Джафаров, Санан Сулейманов, Мурад Мамедов, Рафик Гусейнов, Шабах Шариати (греко-римская борьба), Мария Стадник (женская борьба), Сельджан Махсудова (прыжки на батуте), Анна Башта (фехтование), Ростислав Певцов (триатлон), женская сборная по баскетболу 3x3, Эди Рески Двичайо, Кейша Фатима Захра (бадминтон). Также девять лицензий выиграны в дзюдо, но тренерский штаб сборной Азербайджана еще должен определить состав.
Париж примет Олимпиаду в третий раз в истории. Ранее также летние Игры столица Франции принимала в 1900 году (14 мая-28 октября) и в 1924 году (4 мая-27 июля) - ровно за сто лет до нынешних Игр.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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