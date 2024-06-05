Миллион за победу на Олимпиаде

Израильские спортсмены, сумевшие завоевать медаль на предстоящих Олимпийских играх в Париже, получат значительное денежное вознаграждение от государства.

Как сообщает İdman.biz, победителям вручат премию размером 1 млн шекелей (460.000 манат), серебряным медалистам - 750.000 шекелей (345.000 манат), а бронзовые призеры получат по 500.000 шекелей (230.000 манат).

О программе поощрений сообщил министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар на пресс-конференции, посвященной участию израильских атлетов в Олимпиаде-2024 в столице Франции, пишет издание vesty.co.il.

Для сравнения, на предыдущей Олимпиаде в Токио в 2020 году призовые для спортсменов (и их тренеров), сумевших завоевать медаль, были ниже.

İdman.biz