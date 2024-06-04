Синоптики не прогнозируют аномальной жары во время Олимпиады

По мере приближения Олимпиады летняя температура в Париже будет только повышаться.

Как передает İdman.biz, ожидается, что этим летом в Европе температура снова поднимется до рекордных значений, хотя еще слишком рано делать точный прогноз на июль. Национальное метеорологическое агентство Франции заявило, что, скорее всего, он будет более теплым, чем обычно.

Оргкомитет «Париж-2024» обещал провести самые экологически чистые Игры в истории, поэтому в комнатах спортсменов в Олимпийской деревне не будет кондиционеров. Это означает, что им придется уделять больше внимания температуре своего тела во время тренировок, восстановления и самих соревнований.

«В Париже в июле этого года может быть очень жарко и неуютно, как это было в Токио во время последней летней Олимпиады. И это повышение температуры окружающей среды оказывает большое влияние на работоспособность спортсменов», - сказал Крейг Хеллер, профессор биологии Стэнфордского университета, специализирующийся на регулировании температуры тела.

По его словам, спортсмены часто используют ледяные ванны и холодные полотенца, но они не всегда эффективны. Недавнее исследование показало, что необходимы дальнейшие работы по этому направлению, чтобы доказать эффективность практики погружения в холодную воду.

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