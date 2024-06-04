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Генассамблея ЕOK обсудит Олимпиаду и одобрит заявку Стамбула на проведение Евроигр-2027

Олимпиада 2024
Новости
4 Июня 2024 12:30
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Генассамблея ЕOK обсудит Олимпиаду и одобрит заявку Стамбула на проведение Евроигр-2027

6-7 июня в Бухаресте состоится Генеральная Ассамблея Европейского Олимпийского Комитета.

Как сообщает İdman.biz, в нем примут участие не только европейские спортивные лидеры, но и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, члены Исполнительного комитета ЕОК, главы НОК и европейских федераций.

Генассамблея заслушает президента МОК Баха, его коллегу из EOK Спироса Капралоса и Яна Лемана, который был назначен первым генеральным директором ЕОК в прошлом месяце.

В преддверии форума Капралос подчеркнул важность встречи в нужный момент для европейского спорта. «Мы рады возможности объединить наших членов в связи с быстро приближающейся Олимпиадой. Я с нетерпением жду возможности обратиться к европейской олимпийской семье. Генеральная ассамблея в Бухаресте позволит ЕОК обсудить, как мы будем использовать открывающиеся возможности. Ближайшие Летние и Зимние Игры пройдут в Европе и пошлют миру послание о мире и солидарности через спорт».

На гала-ужине 6 июня ЕОК вручит первую Премию Янеза Кочиянчича лучшим спортсменам Евроигр-2023, названную в честь бывшего президента ЕОК. Также будет объявлен победитель зимней премии Петра Нуровского, присуждаемой спортсмену в возрасте от 14 до 18 лет, добившемуся успехов в своем виде спорта и воплотившему олимпийские ценности.

В дополнение к презентациям, члены ЕОК проголосуют за заявку Стамбула на проведение Евроигр-2027 года.

Также будет представлена обновленная информация о мероприятиях ЕОК в 2025 году, включая Зимний и Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль для спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет, а также Игры малых государств Европы.

Поскольку ЕОК продолжает играть ведущую роль в инновациях в олимпийском движении, Генассамблея будет включать в себя сессию, посвященную тому, как искусственный интеллект (ИИ) может повлиять на все области спортивной индустрии.

Президент Капралос добавил: «Европа находится в центре мирового спорта, и ЕОК признает ее важную роль как одного из лидеров на континенте. Мы с нетерпением ждем, когда Стамбул поделится своими планами на Европейские игры 2027 года, поскольку считаем, что он станет идеальным местом проведения, чтобы помочь поднять уровень главного мультиспортивного мероприятия Европы».

Генеральной ассамблее в Бухаресте будет предшествовать заседание Исполнительного комитета ЕОК 5 июня.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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