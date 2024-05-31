Олимпиада-2036 пройдет в Дохе?

Столица Катара Доха станет местом проведения Олимпийских Игр 2036 года, сообщает испанское издание Relevo.

Как сообщает İdman.biz, по информации источника, в настоящее время Катар и Международный Олимпийский Комитет согласовывают окончательные детали. Отмечается, что кандидатуру этой страны выбрали, потому что Доха принимает крупные мировые мероприятия уже более десяти лет.

В столице Катара проводился чемпионат мира по гандболу в 2015 году, чемпионат мира по велоспорту в 2016-м, чемпионат мира по спортивной гимнастике в 2018-м, чемпионат мира по легкой атлетике в 2019-м, чемпионат мира по мужскому футболу в 2022-м, а также Кубок мира по плаванию в 2024-м. В 2027 году там состоится чемпионат мира по баскетболу среди мужчин.

Кроме того, в Дохе ежегодно проходят соревнования по теннису, «Формуле-1» и мотоспорту. Благодаря большому опыту в организации международных спортивных мероприятий город на 90 процентов обладает инфраструктурой, аналогичной той, которая требуется для Олимпийских Игр. (Спорт-Экспресс).

İdman.biz