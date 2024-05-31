Спорт, мы и Олимпиада: Приключения в Рио - АНАЛИТИКА

До начала Летних Олимпийских Игр в Париже, которые начнутся 26 июля, осталось 56 дней.

İdman.biz продолжает серию статей, посвященных самому престижному мультиспортивному соревнованию четырехлетия, которое стартует в пятницу через 8 недель.

В период до Парижа-2024 мы вспоминаем Летние Олимпийские Игры, в которых в годы независимости участвовали азербайджанские спортсмены. Сборная Азербайджана дебютировала в Атланте в 1996 году и предприняла шестую попытку в Рио-де-Жанейро.

Впервые в Южной Америке

На проведение 31-х Игр претендовали 4 города. Рио-де-Жанейро выдвинула свою кандидатуру на проведение мультиспортивного мероприятия, на которое присматриваются Чикаго, Мадрид и Токио. Хотя Мадрид выиграл первый тур отбора, в следующих двух турах бразильский город обыграл всех остальных. В результате впервые в истории современных Олимпийских Игр соревнование было отдано Южной Америке. Сборная Азербайджана, начавшая свой олимпийский путь в Северной Америке и посетившая Европу, Австралию и Азию, впервые выступила в Южной Америке. Всего в Бразилию отправились более 11 000 спортсменов из 205 стран и 2 команд. Они разыграли 306 комплектов медалей в 28 видах.

Абсолютный рекорд

Сборная Азербайджана, имеющая традицию представлять на каждой Олимпиаде все больше спортсменов, в Рио осталась верна этой тенденции. Команда, состоящая из 53 человек, в Бразилию отправилась с 56 спортсменами. Этот рекорд, зафиксированный в то время, сохранился до сих пор. Из них 42 мужчины и 14 женщин. Рекорд, по количеству представленных нами видов спорта установленный в Лондоне и сохраняющийся по сей день, повторился. Наша сборная попыталась сыграть в Рио 14 видов самбы.

Дебют за океаном

Олимпийские игры в Рио вошли в спортивную историю Азербайджана несколькими дебютами. Наша страна официально дебютировала в стрельбе из лука и триатлоне. За океаном были и другие новинки. Наша команда впервые участвовала в Олимпийских играх в каноэ-слаломе и велотреке.

Те, кто остался под тяжестью

Наше участие в Бразилии в двух видах закончилось. Исключение из тяжелой атлетики, где мы были представлены на всех Олимпийских играх на протяжении всей ее истории, было связано не только с результатами. Бесчисленные допинговые скандалы привели к дисквалификации нашей сборной. По сравнению с двумя последними Олимпийскими играми мы также не участвовали в конных соревнованиях.

Даянг, где были реализованы первые

Как и большинство наших сборных, Рио-2016 был богат на исторические результаты для нашей сборной по тхэквондо. Впервые наша команда участвовала в соревнованиях с максимальным количеством тхэквондистов - 4 человека. Первая медаль и первый чемпионат состоялись в Бразилии. Причём количество этих наград равнялось 3. Лишь Фарида Азизова вернулась домой без медали. Радик Исаев был нашим первым олимпийским чемпионом в этом виде спорта. К сожалению, успех нашего тхэквондиста остался единственным на чемпионате Южной Америки. Никто из других спортсменов не поднялся на вершину пьедестала почета. Что касается наших таэквондисток, то Патимат Абакарова, проигравшая в 1/8 финала, прошла отборочный этап, а Милад Бейги Харчегани, проиграв в полуфинале, выиграла матч за бронзу. Фарида Азизова, проигравшая в полуфинале, упустила шанс завоевать бронзовую медаль.

Половина нашей сборной

Берти Фогтс, который тренировал нашу национальную сборную по футболу в последнее десятилетие, почти в каждом интервью в Германии напоминал, что Азербайджан - борцовская страна. Опытный специалист был абсолютно прав. И Олимпийские игры, и другие соревнования доказывают это. Рио-2016 не стал исключением. До этого медальный рекорд Азербайджана в одном мультиспортивном соревновании составлял 9, тогда как в Бразилии столько наград завоевали только борцы. Ровно половина из 18 медалей нашей страны в Южной Америке принадлежат борцам. Азербайджан на этом соревновании представляли 14 борцов. Но в Рио без медали остались лишь три борца. Двое из них - Юлия Раткевич и Ровшан Байрамов проиграли в матче за бронзу. Эльвин Мурсалиев остановился в 1/4 финала.

Наша борцовская сборная, впервые в истории Олимпийских игр представленная в трёх финалах, упустила все три этих шанса. Еще 6 наших борцов завоевали бронзу. Лишь один из нашей сборной по вольной борьбе, состоящей из шести человек, остался без медали. Тогрул Аскеров и Хетаг Газюмов завоевали серебро, Гаджи Алиев, Джабраил Гасанов и Шариф Шарифов заняли третье место. "Квинтет" по греко-римской борьбе и "тройка" по женской борьбе завоевали по два призовых места. В финал вышла только Мария Стадник. Она снова заняла второе место. Расул Джунаев, Сабах Шариати и Наталья Синишина завоевали бронзу.

Число уменьшилось, а медали - нет

Четыре года назад произошло сокращение нашей сборной по дзюдо, которая поехала на Олимпиаду в составе 8 человек. Но "шестерке" удалось завоевать 2 медали, как и в Лондоне. Если в Англии был один финал, одно чемпионство и одна бронза, то на этот раз решающий поединок провели два наших дзюдоиста. Но и Рустам Оруджев, и Эльмар Гасымов проиграли в финале. Орхан Сафаров оступился в матче за бронзу. Мамедали Мехтиев не смог пройти этап утешения.

Рекорд и традиции

Наша сборная по боксу поехала в Рио большой командой. Команда побила свой предыдущий рекорд, отправив в Рио 11 спортсменов, включая и представительницу в женском боксе. Наши боксеры, сумевшие подняться на пьедестал почета в Бразилии, вернулись с 5-й Олимпиады подряд с медалью. Если в предыдущие годы достались только бронзы, то в этот раз ощущался азарт первого финала. Но Лоренцо Сотомайор, проигравший в решающем бою, упустил золото и довольствовался тем, что стал первым серебряным призёром в истории бокса. Кямран Шахсуварлы, остановившийся в полуфинале, вернулся домой с бронзой. На самом деле количество этих наград могло быть больше. Знаменосец нашей олимпийской сборной Теймур Мамедов, а также Альберт Салимов, Эльвин Мамишзаде, Абдулкадир Абдуллаев проиграли на последнем шаге к медали – в четверть финале. Яна Алексеевна, начавшая борьбу на этом этапе, не смогла выполнить задачу "не проиграй в первом матче, выиграй медаль".

Дубль каноистов без золота

Рио-2016 вошёл в историю азербайджанского каноэ. Наша сборная завоевала свои первые медали в Бразилии. Как и четыре года назад, наша сборная, вновь приславшая троих спортсменов, на этот раз испытала больше радости. Правда, наш представитель пропустил финал в категории слалом. Оба наших спортсмена завоевали медали в спринте. Валентин Демьяненко завоевал серебро, Инна Осипенко-Радомская - бронзу. Но на фоне этих успехов у обоих наших спортсменов был повод для недовольства. И Валентина, и Инна считались главными кандидатами на чемпионство. 1-е места на этапах, ведущих к финалу, тому подтверждение. Было грустно, что в другом финале Инна осталась без медали. Она находилась в нескольких шагах от исторического успеха как наш первый спортсмен, завоевавший две медали в одном соревновании.

Недалеко от медали

Определенные надежды были у наших спортсменов еще в трех видах спорта. Хотя спортивную гимнастику, которая позже начала развиваться в нашей стране, впервые представляли 2 человека, надежды в основном были связаны с художественной гимнастикой. Марина Дурунда, вышедшая в финальную стадию, завершила Олимпиаду в десятке лучших. Сабина Микина, которая во второй раз участвовала в Играх, возлагала большие надежды на свои успехи в фехтовании. Однако наш опытный саблист остановился в 1/16 финала. На этот раз наша сборная, которая не была представлена ни в одной команде Рио, и близко не подошла к отборочным турнирам. Вместо этого на этот раз у нас были представители, которые участвовали парами. Медальные ожидания от наших академических гребцов были не занижены. Но в итоге наш дуэт, вышедший в финал, расположился на 12 месте.

Главное - участие

Более чем в половине видов спорта, представленных в Рио, выступления наших спортсменов проходили по принципу "главное - участие". На этот раз, по сравнению с двумя последними Олимпийскими играми, в соревнованиях приняли участие больше 4 спортсменов, а также рекордное количество велосипедистов - 3. Как и они, традиционно два наших пловца далеки не только от медалей, но и от первой десятки. Наш дебют в стрельбе из лука и два шанса в толкании ядра оказались одинаковыми. Кстати, в этот раз в двух видах спорта выступал не только наш стрелок Руслан Лунёв, но и велосипедистка Ольга Исмаилова.

В "Топ-40" с рекордами

Наша сборная завершила поездку в Южную Америку с 18 медалями. Это был абсолютный рекорд в истории. Также результат оказался в два раза больше предыдущего показателя. Имея 7 серебряных и 9 бронзовых медалей, наша сборная установила рекорд своей истории по количеству медалей. Впервые наши спортсмены завоевали медали в 5 различных категориях. Все эти рекорды сделали нашу команду 39-й в медальном зачете. Это третий показатель в истории, и причина связана с небольшим количеством золотых медалей.

Вугар Хейруллаев

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