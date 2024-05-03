Спорт, мы и Олимпиада: золото Изумрудного города - АНАЛИТИКА

До начала летних Олимпийских игр Париж-2024, которые начнутся 26 июля, осталось 84 дня.
İdman.biz продолжает серию статей, посвященных самому престижному мультиспортивному соревнованию четырехлетия, которое стартует в пятницу через 12 недель.
В период до Парижа-2024 мы вспоминаем летние Олимпийские игры, в которых в годы независимости участвовали азербайджанские спортсмены. Сборная Азербайджана, дебютировавшая в Атланте в 1996 году, свою вторую попытку предприняла в Сиднее.
Эх, Стамбул, Стамбул
Была вероятность, что сборная Азербайджана примет участие в летних Олимпийских играх 2000 года недалеко от родины, в братской Турции. Стамбул входил в число пяти кандидатов на самое престижное мультиспортивное соревнование раз в четыре года. Но «одна нация, два государства» не имели возможности испытать олимпийскую радость на родине. Как и в Атланте-1996, и на этот раз при выборе хозяина долгое время лидировал один город, но в итоге остался доволен другой. Пекин, победивший в четырех турах голосования, в решающий момент отстал от Сиднея. В результате Зеленый континент, считающийся родиной кенгуру, распахнул свои объятия для XXVII летних Олимпийских игр. В соревновании, которое длилось с 15 сентября по 1 октября, приняли участие представители 199 стран.
31 спортсмен в «Изумрудном городе»
Сборная Азербайджана отправилась в Сидней, который сравнивают с воображаемым «Изумрудным городом» из в цикла рассказов Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз», в поисках золота. В Сиднее-2000 нашу команду представлял 31 спортсмен - больше, чем в Атланте-1996. На этот раз в команде было 25 спортсменов-мужчин. В Австралию также отправились 6 спортсменок.
Меч, который не режет
На Зеленом континенте Азербайджан соревновался в 8 видах спорта. По сравнению с четырьмя годами ранее произошло небольшое уменьшение. Наши фехтовальщики не попали в сборную, отправившуюся в Австралию. Зато увеличилось количество участников бокса, дзюдо, плавания и борьбы. Борьба традиционно была основным видом спорта страны. 6 из 9 борцов в Сиднее были борцами вольного стиля и 3 - борцами греко-римского стиля. Право быть представленным в Австралии завоевали бокс (5 участников), дзюдо, тяжелая атлетика, легкая атлетика (по 4), стрельба и плавание (по 2), прыжки в воду (1 спортсмен).
Лидеры и участники
Сидней-2000 мало чем отличался от соревнований в Атланте и Олимпийских игр, которые пройдут в последующие годы. Традиционно в роли лидеров национальной сборной выступили борцы. Наши борцы показали себя пионерами как по численности, так и по успехам. В Австралии наша сборная, которая не была представлена в командных соревнованиях, боролась по принципу участия в некоторых видах спорта. К таким видам можно отнести легкую атлетику, плавание и прыжки в воду.
Вооруженный «охотник за золотом»
Хотя первая медаль в истории Олимпийских игр была завоевана нашей борцовской сборной, первое золото было получено в другом виде. 21 сентября 2000 года этого успеха добилась Земфира Мефтахетдинова. Она преуспела в стендовой стрельбе. «Охотник за золотом» вписала свое имя в историю как наш первый чемпион раньше всех.
Рекорд от знаменосца
Наша борцовская команда также сумела сказать свое веское слово. Второе золото пришло через 9 дней после первой победы. Намик Абдуллаев, исполнявший в Сиднее функцию знаменосца, боролся в весе 55 кг вместо 52 кг, как 4 года назад. Он увеличил не только свой вес, но и качество медали. Наш борец вольного стиля, сменивший серебро на золото в Атланте, вошел в историю как единственный представитель нашей страны, испытавший радость победы на Олимпиаде, где он участвовал в качестве знаменосца.
Дубль
30 сентября стал первым днем в истории Олимпийских игр, когда мы завоевали две медали. В один день с Намиком Вугар Алекперов выиграл награду Сиднея. Он стал первым азербайджанцем, завоевавшим олимпийскую медаль по боксу. Наш тяжеловес завоевал бронзу на «зеленом континенте».
Те, кто не смог завоевать медаль, и 34-е место
Два золота и одна бронза сделали сборную Азербайджана 34-й в рейтинге медалей. По сравнению с четырьмя годами разница составила 27 ступеней. Однако занять более высокое место не представлялось возможным. Некоторые наши спортсмены, в последний момент прошедшие мимо медали, остались возле пьедестала почета. По одной победе не хватило дзюдоисту Расулу Салимову, боксеру Руслану Хаирову и нашему борцу греко-римского стиля Исламу Дугучиеву. С Олимпиады они вернулись в почетной шестерке. В «Топ-8» также попали дзюдоисты Эльчин Исмаилов и Зульфия Гусейнова, борцы Натиг Эйвазов и Шамиль Эфендиев, и штангист Эльхан Сулейманов. Кроме них, еще пять олимпийцев попали в первую десятку.
|
Н
|
Спортсмен
|
Вид спорта
|
Место
|
1
|
Аида Исаева
|
Легкая атлетика, спортивная ходьба
|
Не дошла до финиша
|
2
|
Алиса Халеева
|
Плавание вольным стилем, 50 м
|
59
|
3
|
Ариф Абдуллаев
|
Вольная борьба, 60 кг
|
10
|
4
|
Давуд Магомедов
|
Вольная борьба, 97 кг
|
13
|
5
|
Эльчин Исмаилов
|
Дзюдо, 60 кг
|
7
|
6
|
Эльхан Сулейманов
|
Тяжелая атлетика, 62 кг
|
8
|
7
|
Эльшад Аллахвердиев
|
Вольная борьба, 76 кг
|
11
|
8
|Эмин Джабраилов
|
Прыжки в воду
|
31
|
9
|Эмин Гулиев
|
Плавание вольным стилем, 50 м
|
61
|
10
|
Али Исмаилов
|
Бокс, 81 кг
|
9
|
11
|
Фаик Багиров
|
Атлетика, 800 м
|
8 (квалификационный раунд)
|
12
|
Хвича Бичинашвили
|
Греко-римская борьба, 76 кг
|
16
|
13
|
Ирада Ашумова
|
Стрельба (пулевая)
10 м
25 м
|
Не завершил соревнование
31
|
14
|
Ислам Дугучиев
|
Греко-римская борьба, 69 кг
|
6
|
15
|
Махач Нуриддинов
|
Бокс, 60 кг
|
Проиграл в первом бою
|
16
|
Магомед Арипгаджиев
|
Бокс, 91 кг
|
Проиграл в первом бою
|
17
|
Мехман Азизов
|
Дзюдо, 81 кг
|
Проиграл в первом поединке
|
18
|
Намик Абдуллаев
|
Вольная борьба, 54 кг
|
1
|
19
|
Натик Эйвазов
|
Греко-римская борьба, 54 кг
|
7
|
20
|
Nizami Paşayev
|
Тяжелая атлетика, 85 кг
|
12
|
21
|
Раджаб Асхабалиев
|
Вольная борьба, 130 кг
|
9
|
22
|
Расул Селимов
|
Дзюдо, 90 кг
|
5
|
23
|
Руслан Хаиров
|
Boks, 67 kq
|
5
|
24
|
Сергей Бочков
|
Атлетика, тройной прыжок
|
30
|
25
|
Шамиль Эфендиев
|
Вольная борьба, 63 кг
|
7
|
26
|
Теймур Гасымов
|
Атлетика, 800 м
|
7 (квалификационный раунд)
|
27
|
Тарана Аббасова
|
Тяжелая атлетика, 53 кг
|
10
|
28
|
Туран Мирзаев
|
Тяжелая атлетика, 69 кг
|
9
|
29
|
Vüqar Ələkbərov
|
Бокс, 75 кг
|
3
|
30
|
Земфира Мефтахетдинова
|
Стрельба (стендовая)
|
1
|
31
|
Зульфия Гусейнова
|
Дзюдо, 55 кг
|
7
Вугар Хейруллаев
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