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Спорт, мы и Олимпиада: золото Изумрудного города - АНАЛИТИКА

Олимпиада 2024
Аналитика
3 Мая 2024 10:27
Спорт, мы и Олимпиада: золото Изумрудного города - АНАЛИТИКА

До начала летних Олимпийских игр Париж-2024, которые начнутся 26 июля, осталось 84 дня.

İdman.biz продолжает серию статей, посвященных самому престижному мультиспортивному соревнованию четырехлетия, которое стартует в пятницу через 12 недель.

В период до Парижа-2024 мы вспоминаем летние Олимпийские игры, в которых в годы независимости участвовали азербайджанские спортсмены. Сборная Азербайджана, дебютировавшая в Атланте в 1996 году, свою вторую попытку предприняла в Сиднее.

Эх, Стамбул, Стамбул

Была вероятность, что сборная Азербайджана примет участие в летних Олимпийских играх 2000 года недалеко от родины, в братской Турции. Стамбул входил в число пяти кандидатов на самое престижное мультиспортивное соревнование раз в четыре года. Но «одна нация, два государства» не имели возможности испытать олимпийскую радость на родине. Как и в Атланте-1996, и на этот раз при выборе хозяина долгое время лидировал один город, но в итоге остался доволен другой. Пекин, победивший в четырех турах голосования, в решающий момент отстал от Сиднея. В результате Зеленый континент, считающийся родиной кенгуру, распахнул свои объятия для XXVII летних Олимпийских игр. В соревновании, которое длилось с 15 сентября по 1 октября, приняли участие представители 199 стран.

31 спортсмен в «Изумрудном городе»

Сборная Азербайджана отправилась в Сидней, который сравнивают с воображаемым «Изумрудным городом» из в цикла рассказов Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз», в поисках золота. В Сиднее-2000 нашу команду представлял 31 спортсмен - больше, чем в Атланте-1996. На этот раз в команде было 25 спортсменов-мужчин. В Австралию также отправились 6 спортсменок.

Меч, который не режет

На Зеленом континенте Азербайджан соревновался в 8 видах спорта. По сравнению с четырьмя годами ранее произошло небольшое уменьшение. Наши фехтовальщики не попали в сборную, отправившуюся в Австралию. Зато увеличилось количество участников бокса, дзюдо, плавания и борьбы. Борьба традиционно была основным видом спорта страны. 6 из 9 борцов в Сиднее были борцами вольного стиля и 3 - борцами греко-римского стиля. Право быть представленным в Австралии завоевали бокс (5 участников), дзюдо, тяжелая атлетика, легкая атлетика (по 4), стрельба и плавание (по 2), прыжки в воду (1 спортсмен).

Лидеры и участники

Сидней-2000 мало чем отличался от соревнований в Атланте и Олимпийских игр, которые пройдут в последующие годы. Традиционно в роли лидеров национальной сборной выступили борцы. Наши борцы показали себя пионерами как по численности, так и по успехам. В Австралии наша сборная, которая не была представлена ​​в командных соревнованиях, боролась по принципу участия в некоторых видах спорта. К таким видам можно отнести легкую атлетику, плавание и прыжки в воду.

Вооруженный «охотник за золотом»

Хотя первая медаль в истории Олимпийских игр была завоевана нашей борцовской сборной, первое золото было получено в другом виде. 21 сентября 2000 года этого успеха добилась Земфира Мефтахетдинова. Она преуспела в стендовой стрельбе. «Охотник за золотом» вписала свое имя в историю как наш первый чемпион раньше всех.

Рекорд от знаменосца

Наша борцовская команда также сумела сказать свое веское слово. Второе золото пришло через 9 дней после первой победы. Намик Абдуллаев, исполнявший в Сиднее функцию знаменосца, боролся в весе 55 кг вместо 52 кг, как 4 года назад. Он увеличил не только свой вес, но и качество медали. Наш борец вольного стиля, сменивший серебро на золото в Атланте, вошел в историю как единственный представитель нашей страны, испытавший радость победы на Олимпиаде, где он участвовал в качестве знаменосца.

Дубль

30 сентября стал первым днем ​​в истории Олимпийских игр, когда мы завоевали две медали. В один день с Намиком Вугар Алекперов выиграл награду Сиднея. Он стал первым азербайджанцем, завоевавшим олимпийскую медаль по боксу. Наш тяжеловес завоевал бронзу на «зеленом континенте».

Те, кто не смог завоевать медаль, и 34-е место

Два золота и одна бронза сделали сборную Азербайджана 34-й в рейтинге медалей. По сравнению с четырьмя годами разница составила 27 ступеней. Однако занять более высокое место не представлялось возможным. Некоторые наши спортсмены, в последний момент прошедшие мимо медали, остались возле пьедестала почета. По одной победе не хватило дзюдоисту Расулу Салимову, боксеру Руслану Хаирову и нашему борцу греко-римского стиля Исламу Дугучиеву. С Олимпиады они вернулись в почетной шестерке. В «Топ-8» также попали дзюдоисты Эльчин Исмаилов и Зульфия Гусейнова, борцы Натиг Эйвазов и Шамиль Эфендиев, и штангист Эльхан Сулейманов. Кроме них, еще пять олимпийцев попали в первую десятку.

Н

Спортсмен

Вид спорта

Место

1

Аида Исаева

Легкая атлетика, спортивная ходьба

Не дошла до финиша

2

Алиса Халеева

Плавание вольным стилем, 50 м

59

3

Ариф Абдуллаев

Вольная борьба, 60 кг

10

4

Давуд Магомедов

Вольная борьба, 97 кг

13

5

Эльчин Исмаилов

Дзюдо, 60 кг

7

6

Эльхан Сулейманов

Тяжелая атлетика, 62 кг

8

7

Эльшад Аллахвердиев

Вольная борьба, 76 кг

11

8

 Эмин Джабраилов

Прыжки в воду

31

9

 Эмин Гулиев

Плавание вольным стилем, 50 м

61

10

Али Исмаилов

Бокс, 81 кг

9

11

Фаик Багиров

Атлетика, 800 м

8 (квалификационный раунд)

12

Хвича Бичинашвили

Греко-римская борьба, 76 кг

16

13

Ирада Ашумова

Стрельба (пулевая)

10 м

25 м

Не завершил соревнование

31

14

Ислам Дугучиев

Греко-римская борьба, 69 кг

6

15

Махач Нуриддинов

Бокс, 60 кг

Проиграл в первом бою

16

Магомед Арипгаджиев

Бокс, 91 кг

Проиграл в первом бою

17

Мехман Азизов

Дзюдо, 81 кг

Проиграл в первом поединке

18

Намик Абдуллаев

Вольная борьба, 54 кг

1

19

Натик Эйвазов

Греко-римская борьба, 54 кг

7

20

Nizami Paşayev

Тяжелая атлетика, 85 кг

12

21

Раджаб Асхабалиев

Вольная борьба, 130 кг

9

22

Расул Селимов

Дзюдо, 90 кг

5

23

Руслан Хаиров

Boks, 67 kq

5

24

Сергей Бочков

Атлетика, тройной прыжок

30

25

Шамиль Эфендиев

Вольная борьба, 63 кг

7

26

Теймур Гасымов

Атлетика, 800 м

7 (квалификационный раунд)

27

Тарана Аббасова

Тяжелая атлетика, 53 кг

10

28

Туран Мирзаев

Тяжелая атлетика, 69 кг

9

29

Vüqar Ələkbərov

Бокс, 75 кг

3

30

Земфира Мефтахетдинова

Стрельба (стендовая)

1

31

Зульфия Гусейнова

Дзюдо, 55 кг

7

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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