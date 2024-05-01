Лидер в постсоветском пространстве - АНАЛИТИКА

Объявлен полный список бадминтонистов, которые примут участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, в столице Франции за медали будут бороться 173 спортсмена.

5 комплектов медалей за 9 дней

Бадминтонисты определят обладателей 5 комплектов наград. Мужчины и женщины будут соревноваться как индивидуально, так и в парах. Смешанные пары также будут бороться за победу. Они начнут играть 27 июля. Индивидуальные соревнования стартуют 29-го числа. Победители будут объявлены 2-5 августа. Всего соревнования бадминтонистов продлятся 9 дней. В индивидуальных поединках сыграют 43 мужчины и 38 женщин. Во всех трех парных соревнованиях выступят 16 дуэтов.

Рекорд от нашей сборной

Сборную Азербайджана во французской столице будут представлять два бадминтониста. За призовые места будут бороться Эди Рески Двичао (мужчины, индивидуальный) и Кейша Фатима Захра (женщины, индивидуальный). Это рекорд нашей сборной на Олимпийских играх. Нашу сборную по бадминтону, дебютировавшую в Токио-2020, представлял всего один спортсмен. Кейша войдет в историю как наша первая бадминтонистка, испытавшая олимпийский азарт.

Второй шанс Двичао

В отличие от Кейши, которая станет олимпийской дебютанткой, Эди участвовала в мультиспортивном мероприятии три года назад. Ему не удалось пройти в групповой этап в Токио-2020. Двичао одержал одну победу. Спортсмен в двух сетах одержал победу над вьетнамцем Нгуен Тьен Минем. Датчанин Андерс Антонсен выиграл раунд первым из группы из трех человек, победив обоих своих соперников.

48 стран в Париже

На предстоящих Олимпийских играх будут представлены только 48 стран. Азербайджан входит в их число. Лишь одна страна - Китай - получила максимальное количество лицензий. У азиатов по две лицензии в каждой категории. Япония и Южная Корея завоевали по 8 лицензий каждая. Лидером Европы по бадминтону, где гегемоном являются азиаты, является Дания - 6 лицензий.

Лидер на постсоветском пространстве

В целом в бадминтоне будет представлена только 21 европейская страна. Из бывшего СССР завоевали это право лишь несколько стран. Азербайджан является лидером постсоветского пространства. Только наша страна отправит в Париж двух бадминтонистов. В Эстонии, Казахстане и Украине этот показатель равен 1. Кстати, из братской Турции лицензию получил только один бадминтонист.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz