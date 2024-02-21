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Фарид Гаибов оценил подготовку к Парижу-2024

Олимпиада 2024
Новости
21 Февраля 2024 16:20
Фарид Гаибов оценил подготовку к Парижу-2024

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов дал оценку подготовке федераций к Летним Олимпийским играм-2024 в Париже.

В беседе с корреспондентом İdman.biz после церемонии открытия научно-практической конференции «На пути к олимпийскому чемпионству: национальные и глобальные перспективы чистого спорта», организованной Национальным антидопинговым агентством Азербайджана, министр сообщил, что все спортивные организации продолжают подготовку.

Гаибов отметил, что другие спортсмены, кроме велосипедистов, потерявших шанс на Олимпиаде, работают на успех: "Все федерации работают. Единственный вид спорта, в котором у нас больше нет шансов - это велоспорт. А вот в других видах спорта наши спортсмены готовятся, выезжают на соревнования, зарабатывают лицензионные баллы. В некоторых видах спорта будет только одно соревнование. Они готовятся к этому турниру. Желаю успехов всем нашим спортсменам».

Министр также высказал свое мнение о Дне физкультуры и спорта 5 марта: «Приближается День спорта. 5 марта - спортивный день. Будет объявлена ​​спортивная неделя. Будут различные мероприятия. Я приглашаю вас всех на спорт».

Отметим, что Летние Олимпийские игры Париж-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.

İdman.biz

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