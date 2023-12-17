Олимпийская сборная завершает год с девятью лицензиями

Олимпийская сборная Азербайджана завершает год с девятью лицензиями в активе.

Как сообщает İdman.biz, последнюю на данный момент вакансию в Париж завоевал тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг), победивший в чемпионской серии «Большого шлема» в Китае.

Ранее три путевки на чемпионате мира завоевали борцы - «вольник» Магомедхан Магомедов (97 кг) и «классики» Санан Сулейманов (77 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг).

Лицензия есть и в художественной гимнастике - Зохра Агамирова выполнила задачу-минимум на мундиале в Валенсии.

В боксе отличились Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг), выигравшие путевки по итогам Евроигр в Кракове, тогда как в легкой атлетике необходимы норматив выполнила метательница молота Анна Скидан на ЧМ.

Также билет в Париж есть и у мастера пулевой стрельбы Руслана Лунева, отличившегося на чемпионате Европы.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz