Федерация альпинизма выбрала вице-президента

Федерация альпинизма Азербайджана провела итоговое заседание года.

Как сообщает İdman.biz, на нем были подведены итоги сезона, заслушаны отчеты различных комитетов и Генерального секретаря Исрафила Ашурлы о проделанной работе, а также обсуждены ближайшие планы.

Также были рассмотрены запросы на новые членства и состоялись выборы вице-президента федерации. Им стал Ягуб Асадов. Обновился и состав Президиума, в который вошли Лейла Алиева, Мушвиг Самедли и Ильгар Исаев.

Президент Федерации альпинизма Мухтар Бабаев наградил самых активных членов организации по итогам года.

Ниджат Закиев

İdman.biz