Бойцовский центр "Зейд" и Федерация ММА и грэпплинга Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве

Между Бойцовским центром Зейда (Zeyd Fight Center-ZFC) и Федерацией ММА и грэпплинга Азербайджана (AMMAGF) подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает İdman.biz, перед мероприятием, организованным в Бакинском Дворце спорта, состоялось расширенное собрание ZFC.

На встрече присутствовали члены Правления организации, руководители клубов ММА и других единоборств, тренеры, спортсмены и представители СМИ. Президент ZFC Вугар Тагиев выступил с речью и дал краткую информацию о цели и задачах возглавляемой им организации.

Президент AMMAGF Азад Аскеров рассказал о деятельности возглавляемой им организации, возникших проблемах и планах сотрудничества с ZFC. Представитель Министерства молодежи и спорта, принявший участие в мероприятии, пожелал ZFC успехов в его деятельности.

Позже был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между ZFC и AMMAGF. Согласно меморандуму, обе организации будут сотрудничать в таких сферах, как развитие боевого вида ММА, привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям спортом, организация местных и международных соревнований, а также разработка совместных предложений по обеспечению развития в это направление и реализация встреч, проектов и образовательных мероприятий, которые они будут осуществлять.

После подписания Меморандума о взаимопонимании спортсмены, представлявшие нашу страну на чемпионате мира по грэпплингу, проходившем в столице Казахстана Астане, и добившиеся высоких достижений, были награждены главой ZFC Вугаром Тагиевым.

В продолжение мероприятия были обсуждены перспективные планы, новые предложения, возникающие проблемы, руководство двух организаций ответило на вопросы тренеров и спортсменов.

В конце был объявлен календарный план мероприятий ZFC на 2025 год. По словам Вугара Тагиева, до мая планируется провести два соревнования. В частности, было объявлено, что первый открытый чемпионат ZFC пройдет 14-16 февраля 2025 года. С этой целью Вугаром Тагиевым был создан оргкомитет. Главой комитета назначен первый вице-президент ZFC Ю.Гусейнов.

İdman.biz