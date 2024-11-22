Определился соперник Назима Садыхова в UFC - бой-реванш

Объявлен очередной соперник азербайджанского бойца Назима Садыхова в UFC.

Как сообщает İdman.biz, он встретится с бразильцем Исмаэлем Бонфимом.

Бой состоится 15 февраля следующего года в Лас-Вегасе, штат Невада.

Исмаэль - знакомый нашим любителям спорта соперник. По пути в UFC он победил представителя Азербайджана Наримана Аббасова в «Dana White's Contender Series». Если Назим победит, то возьмет реванш.

Отметим, что это будет четвертый бой Садыхова в UFC. Он запомнился двумя победами и одной ничьей. Его соперник выиграл в этой организации два боя из трех и проиграл в одном.

İdman.biz