Чего ждет в Таиланде Тофик Мусаев?

Азербайджанский MMA боец Тофик Мусаев продолжает подготовку к очередному бою.

Информацию об этом İdman.biz сообщил сам 34-летний спортсмен.

Он рассказал, что продолжает тренировки в Таиланде:

«Подготовка идет хорошо. Мы тренируемся с Рафаэлем Физиевым. Я выбрал это место, чтобы лучше подготовиться к бою. Правда, пока соперник не определён. В ближайшие дни всё должно проясниться. Ожидается, что бой состоится 31 декабря или 10 января следующего года. Место проведения - либо США, либо Япония».

Мусаев отметил, что сейчас в хорошей форме и с нетерпением ждёт выхода на ринг:

«Жду боя. С нетерпением жду анонса».

Напомним, что последний бой Мусаева состоялся в ноябре прошлого года в Баку на турнире «Landmark 7». Он победил японца Кодзи Такаду.

Эмин Ага

İdman.biz