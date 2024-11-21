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Чего ждет в Таиланде Тофик Мусаев?

MMA
Новости
21 Ноября 2024 14:48
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Чего ждет в Таиланде Тофик Мусаев?

Азербайджанский MMA боец Тофик Мусаев продолжает подготовку к очередному бою.

Информацию об этом İdman.biz сообщил сам 34-летний спортсмен.

Он рассказал, что продолжает тренировки в Таиланде:

«Подготовка идет хорошо. Мы тренируемся с Рафаэлем Физиевым. Я выбрал это место, чтобы лучше подготовиться к бою. Правда, пока соперник не определён. В ближайшие дни всё должно проясниться. Ожидается, что бой состоится 31 декабря или 10 января следующего года. Место проведения - либо США, либо Япония».

Мусаев отметил, что сейчас в хорошей форме и с нетерпением ждёт выхода на ринг:

«Жду боя. С нетерпением жду анонса».

Напомним, что последний бой Мусаева состоялся в ноябре прошлого года в Баку на турнире «Landmark 7». Он победил японца Кодзи Такаду.

Эмин Ага

İdman.biz

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