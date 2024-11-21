Чего ждет в Таиланде Тофик Мусаев?

Азербайджанский MMA боец Тофик Мусаев продолжает подготовку к очередному бою.
Информацию об этом İdman.biz сообщил сам 34-летний спортсмен.
Он рассказал, что продолжает тренировки в Таиланде:
«Подготовка идет хорошо. Мы тренируемся с Рафаэлем Физиевым. Я выбрал это место, чтобы лучше подготовиться к бою. Правда, пока соперник не определён. В ближайшие дни всё должно проясниться. Ожидается, что бой состоится 31 декабря или 10 января следующего года. Место проведения - либо США, либо Япония».
Мусаев отметил, что сейчас в хорошей форме и с нетерпением ждёт выхода на ринг:
«Жду боя. С нетерпением жду анонса».
Напомним, что последний бой Мусаева состоялся в ноябре прошлого года в Баку на турнире «Landmark 7». Он победил японца Кодзи Такаду.
Эмин Ага
İdman.biz