"Проведём бой с Тактаровым, после завершу карьеру"

Прославленный боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по словам Монсона, это случится после поединка с легендой ММА Олегом Тактаровым в феврале нынешнего года.

«Мы проведём бой с Тактаровым в феврале. После него я завершу карьеру», - приводит слова Монсона ТАСС.

В активе Монсона 88 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 60 побед (пять были добыты нокаутом) и потерпел 26 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью. Ещё один бой с участием Джеффа был признан несостоявшимся. В настоящий момент бойцу 52 года. В середине декабря прошлого года Монсон сообщил, что больше не является гражданином США.

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