UFC подписал сильнейшего ударника Bellator. Что ждет Пейджа в лучшей лиге ММА? - ВИДЕО - ФОТО

Пейдж пообещал навести много шума в UFC, до дебюта эпатажного британца осталось менее трех месяцев

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

В декабре этого года Майкл Пейдж подписал контракт с UFC. Экс-звезда Bellator дебютирует в сильнейшей лиге мира в марте 2024-го в бою с Кевином Холлэндом

UFC давно охотился за Пейджем

Глава UFC Дана Уайт постоянно находится в поиске молодых талантов или ярких бойцов. Одна из главных звезд Bellator последнего десятилетия Майкл Пейдж давно входил в список потенциальных кандидатов пополнения сильнейшего промоушена планеты.

Но договориться о контракте с «Веномом» ранее не представлялось возможным. Глава Bellator Скотт Кокер предоставил одному из своих любимцев очень хорошие условия, от которых тяжело было отказаться.

Помимо выступлений по смешанным единоборствам Пейдж регулярно принимал участия и на боксерских турнирах. Гонорарами британца тоже никогда не обделяли, ведь он поднимал рейтинг лиги настолько высоко, насколько это возможно.

Майкл устраивал настоящее шоу чуть ли не в каждом своем поединке. Он издевательски высмеивал соперников прямо во время боя, причем в большинстве случаев ему это сходило с рук.

Феноменальная техника, прекрасное чувство дистанции и четкий поставленный удар помогали Пейджу крушить каждого противника на своем пути. В определенный период времени «Венома» даже начали сравнивать с Макгрегором.

Майкл делал шоу не хуже Конора, а таких бойцов UFC всегда ценит. Пейдж провел в Bellator почти 10 лет. Но ввиду недавнего слияния организации Скотта Кокера с американской лигой PFL «Веном» решил не продлевать контракт.

UFC очень вовремя воспользоваться данной ситуацией и сумел заинтересовать Пейджа. В декабре этого года стороны подписали контракт на несколько поединков, а дебют эпатажного британца в лиге Даны Уайта состоится уже в марте на 299-м номерном карде, который возглавит бой О’Мэлли и Веры.

Яркий образ, репутация жесткого нокаутера и хорошая статистика в ММА (21 победа и 2 поражения) говорят сами за себя. Однако все перспективы звездного новичка в UFC может перечеркнуть 36-летний возраст, в котором многие бойцы уже заканчивают свою карьеру.

Дана Уайт верит в эпатажного британца

UFC не так уж и часто подписывает возрастных бойцов вроде «Венома» Эта история напоминает ту, когда в промоушен пришел очередной выходец из Bellator Майкл Чендлер. Яркий стиль и умение делать шоу для Даны Уайта являются основополагающими аспектами.

По мнению босса UFC, Майкл Пейдж — это свежая кровь, необходимая полусреднему весу. Сейчас дивизион, где титул принадлежит Леону Эдвардсу, сильно просел в плане зрелищности.

Ярких боев с каждым годом становится все меньше и меньше, а недавнее противостояние «Рокки» против Колби Ковингтона и вовсе стало настоящим провалом. В дивизионе скучный чемпион и скучные претенденты.

Обладатель титула Эдвардс просто держит своих соперников на дистанции и работает на очки. Тоже самое можно сказать и про Белала Мухаммада, нежелающего идти в откровенные размены. Рахмонов в каждом поединке вяжет оппонентов у сетки или же стягивает их вниз.

2 предыдущих доминирующих чемпиона Камару Усман и Тайрон Вудли контролировали оппонентов на земле на протяжении всех 25-ти минут. Последний зрелищный чемпион это Робби Лоулер, потерявший пояс почти 8 лет назад.

Сейчас в полусреднем дивизионе слишком много тактиков и прагматиков, неготовых рисковать ни при каких обстоятельствах. Но Пейдж является полной противоположностью большинства бойцов ростера.

С его появлением интересных поединков должно стать гораздо больше. Ради привлечения новых зрителей Дана Уайт пошел на риск и согласился подписать 36-летнего бойца.

Босс UFC явно заинтересован в том, чтобы новичок поскорее стал участником титульной гонки.

Бой с Холлэндом покажет реальный уровень «Венома»

Руководство промоушена подобрало для дебютанта не самого легкого соперника. UFC возлагает на Пейджа большие надежды, и уже в первом бою ему дали оппонента из топ-15 полусреднего дивизиона Кевина Холлэнда.

Долгое время американец пробовал себя в среднем весе, но после череды неудач решил спуститься на дивизион ниже. Сейчас он занимает 12-ю строчку в рейтинге категории до 77,1 кг, так что участником титульной гонки его нельзя назвать.

Определенный уровень навыков у Кевина присутствует, но все перечеркивает нестабильность. Наглядным тому примером является его статистика после дебюта в полусреднем весе: 2 победы и 2 поражения.

После такого промоушен окончательно разочаровался в Холлэнде. Теперь он выступает в качестве трамплина для восходящих звезд и новичков вроде Пейджа. Едва ли Кевин выглядит серьезной угрозой для бойца из первой десятки рейтинга UFC.

Но вот для парня вроде Майкла, дравшегося на протяжении всей своей карьеры в менее конкурентной лиге, это настоящий вызов. Навыки в ударной технике у «Венома» явно выше.

Он может нокаутировать любого оппонента в самый неожиданный момент. Таким уровнем кикбоксинга обладает не каждый боец даже из топ-5. Впрочем, при всех плюсах есть ряд минусов.

Первый из них - это плохая защита от тейкдаунов. Даже в Bellator находились бойцы, которые без проблем переводили «Венома» в партер. Тот же Логан Сторли легко залежал британца на земле и за счет этого победил его по очкам.

Второй минус Майкла - посредственная физика и сравнительно небольшие габариты. Даже в свои лучшие годы англичанин никогда не выделялся на фоне конкурентов атлетизмом.

Он всегда побеждал за счет техники, но не силы. Едва ли этого хватит для того, чтобы доминировать в полусреднем дивизионе UFC с такими монстрами как, Камару Усман, Шавкат Рахмонов и Белал Мухаммад.

Любой потенциальный противник из числа топов, который проиграет Пейджу в стойке, будет переводить его вниз и контролировать там вплоть до конца поединка, просто работая на очки. В любом случае, до таких боев англичанину еще нужно добраться.

Грядущее противостояние с Холлэндом покажет, готов ли Пейдж к более серьезным вызовам. Яркая победа обеспечит ему более статусного оппонента в ближайшем будущем, а поражение поставит крест на его перспективах в поединках с бойцами из топ-15.

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