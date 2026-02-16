Нурмагомедов зарабатывает около 45 млн долларов в год в ОАЭ

Бывший чемпион UFC и член Зала славы Хабиб Нурмагомедов получает около 45 млн долларов ежегодного дохода в ОАЭ.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Mash, российский боец вышел из бизнесов в России и сосредоточился на инвестиционной деятельности в Эмиратах. По данным источника, прибыль сети спортивных залов KHABIB GYM за год составила примерно 6 млн долларов, а общий доход спортсмена оценивается примерно в 46 млн долларов в год.

Нурмагомедову 37 лет. Он дебютировал в UFC в 2012 году, в 2018-м завоевал титул чемпиона организации в легком весе, провел три успешные защиты пояса и завершил профессиональную карьеру в 2020 году.