Назим Садыхов: "Для меня огромная честь развлекать поклонников ММА по всему миру"

«Для меня огромная честь иметь возможность развлекать поклонников ММА по всему миру. Впереди еще много всего, мы только начинаем».

Как сообщает İdman.biz, так азербайджанский боец смешанных единоборств Назим Садыхов отреагировал на то, что его бой против Вячеслава Борщева был признан лучшим боем месяца со стороны UFC.

11 октября в «Мэдисон Сквер Гардене» в Нью-Йорке он провел поединок против россиянина. По итогам трехраундового поединка судьи констатировали ничью.

Садыхов, выступающий в UFC, рассчитывает вернутся в октагон в начале следующего года. Он готовится с прицелом на новый сезон и рассчитывает побороться за место в рейтинге Топ-15 легкого веса.

С этой целью Садыхов со своей командой корректирует некоторые элементы подготовки, чтобы в 2024-м году быть готовым к новым вызовам.

Ниджат Закиев

İdman.biz