Проект "Спорт для всех!" в Нахчыване - ФОТО

Очередные открытые тренировки были организованы Министерством молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики и Нахчыванской федерацией кикбоксинга при поддержке исполнительной власти города Нахчыван в рамках проекта «Спорт для всех».

Как сообщает İdman.biz, спортивное мероприятие, организованное в рамках проекта Министерства молодежи и спорта Азербайджана, прошло с участием тренеров и спортсменов бойцовского клуба «Левент».

Согласно основной цели проекта, около 100 девушек и юношей-кикбоксеров постарались своими умениями и талантами постарались способствовать тому, чтобы люди полюбили этот вид спорта и повысить интерес к этой сфере в обществе. Они выполнили различные элементы и тактико-технические упражнения, воссоздали боевые сцены.

В завершение мероприятия основатель клуба Этибар Гарибов поблагодарил за внимание, уделяемое спорту, и в знак признательности вручил благодарственные письма учреждениям-организаторам.

İdman.biz