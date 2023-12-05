Победитель Евроигр поднялся в Топ-6 мирового рейтинга

Победитель Евроигр Турал Агаларзаде (67 кг) улучшил свои позиции в рейтинге Всемирной Федерации каратэ.

Как сообщает İdman.biz, спортсмен сборной Азербайджана поднялся на шестую строчку в табели о рангах, лидером которой в этом весе является француз Стивен Да Коста.

Агаларзаде является единственным нашим представителем в мужском кумите, находящимся в первой десятке. Другие каратисты сборной занимают позиции за ее пределами. Так, Фарид Савадов и Аминага Гулиев (оба 60 кг) находятся на 14-й и 16-й строчках соответственно, Тургут Гасанов (84 кг) идет 25-м, а Асиман Гурбанлы (+84 кг) – 22-м.

В женском кумите рейтинг по-прежнему возглавляет трехкратная чемпионка мира Ирина Зарецка (68 кг), опережающая свою соперницу по последнему финалу мундиаля Елену Гуиричи из Швейцарии.

На 17-м месте расположилась Мадина Садыхова (55 кг).

İdman.biz