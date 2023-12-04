Завершился чемпионат Азербайджана по каратэ

Подведены итоги чемпионата Азербайджана по каратэ, проведенного в спортивно-оздоровительном клубе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

İdman.biz сообщает, что последний день соревнования года запомнился напряженной борьбой подростков, молодежи и взрослых.

В чемпионате страны, в котором приняли участие около 600 спортсменов, наряду со столицей выступали около 50 команд из регионов.

Отметим, что спортсмены, показавшие хороший результат на чемпионате Азербайджана, будут привлечены к подготовке в составе сборной.

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