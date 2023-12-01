Состоялась церемония открытия Чемпионата Азербайджана по каратэ - ФОТО

Состоялась церемония открытия 28-го чемпионата страны среди детей, юношей и молодежи по каратэ, а также 31-го чемпионата страны среди взрослых и пара-каратэ.

İdman.biz сообщает, что в мероприятии, состоявшемся в Спортивно-Оздоровительном Клубе (МЧС), приняли участие президент Федерации каратэ Азербайджана Ульви Гулиев, вице-президенты Физули Мусаев, Рахман Хатамов и другие члены правления организации.

В начале церемонии состоялся парад команд, которые примут участие в чемпионате. После этого Ульви Гулиев пожелал спортсменам успехов. Он отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет спорту большое внимание и заботу: “Азербайджан является домом для многих международных соревнований. Он известен во всем мире как спортивная страна”.

Заведующий сектором неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Айдын Мамедов подчеркнул, что Федерация каратэ развивается и радует наших болельщиков успехами команд в этом виде спорта.

После официальных выступлений прозвучал Государственный гимн. Минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

Отметим, что турнир продлится до 3 декабря.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz