Азербайджанские каратисты заняли первое место на Гран-при - ФОТО

Азербайджанские каратисты заняли первое место в медальном зачете на прошедшем в Баку турнире Гран-при.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба Федерации каратэ Азербайджана.

Наши представители завоевали 177 медалей (42 золотых, 49 серебряных, 86 бронзовых). Спортсмены успешно выступили как индивидуально, так и в составе команды.

На втором месте оказался Казахстан (11 золотых, четыре серебряных, восемь бронзовых медалей), на третьем - Турция (восемь золотых, восемь серебряных, семь бронзовых медалей).

Отметим, что организатором соревнований выступила «Азербайджанская организация каратэ», которая действует при Федерации каратэ Азербайджана. В турнире приняли участие около 1200 каратистов из 14 стран. Соревнования проводились в различных возрастных и весовых категориях как по ката, так и по кумитэ.

İdman.biz