В будущем году в Азербайджане состоятся два международных соревнования по карате

В 2025 году в Азербайджане пройдут два международных соревнования по карате.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам сказал президент Федерации карате Азербайджана Ульви Гулиев.

Он отметил, что в этих турнирах примут участие спортсмены, представляющие до 10 государств:

«Эти страны традиционно всегда представлены на этих соревнованиях. В настоящее время мы сфокусированы на организации этих турниров в будущем году».

Говоря о 29-м первенстве страны среди детей, подростков и молодежи и 32-м чемпионате Азербайджана среди взрослых и паракаратеистах, церемония открытия которых состоялись сегодня, глава федерации отметил, что в состязаниях участвуют свыше 600 спортсменов:

«Можно сказать, что в турнирах представлены каратисты из всех регионов. Наша главная цель заключается в формировании национальной команды. Спортсмены, попавшие в призеры, войдут в состав сборной на международных турнирах будущего года. Нас ожидают такие важные соревнования, как чемпионат Европы, Игры исламской солидарности и Игры СНГ. После формирования национальной команды будет дан старт учебно-тренировочным сборам и мы начнем подготовку по всем возрастным категориям. Надеюсь, что как и в минувшие годы, так и на этот раз спортсмены порадуют нас хорошими результатами».

Отметим, что стартовавшие первенство и чемпионат Азербайджана завершатся 1 декабря.

İdman.biz