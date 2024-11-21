Азербайджанские каратисты на Кубке Европы

23-24 ноября в Антверпене, Бельгия, пройдет 2-й Кубок Европы по полноконтактному киокушин каратэ.

Как сообщает İdman.biz, на соревнованиях выступят 8 азербайджанских спортсменов.

Наши каратисты выступят на международном турнире под руководством Самира Мамедова. Азербайджанский судья Маил Абдуллаев будет судить на соревнованиях. Нашу делегацию возглавит Аллахверди Рустамов, вице-президент Федерации каратэ Азербайджана по контактным видам каратэ.

Отметим, что каратисты, занявшие первые три места на Кубке Европы, завоюют лицензию на чемпионат мира по полноконтактному киокушин каратэ.

İdman.biz