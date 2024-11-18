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Наш каратист завоевал серебряную медаль

Каратэ
Новости
18 Ноября 2024 20:14
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Наш каратист завоевал серебряную медаль

16-17 ноября в Чанаккале (Турция) прошел международный турнир по каратэ, в котором приняли участие около 1100 спортсменов из 15 стран.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях приняли участие и азербайджанские каратисты.

По сообщению пресс-службы Федерации каратэ Азербайджана, один из наших спортсменов Насими Мусаев (68 кг), завоевал серебряную медаль среди молодежи (16-17 лет), проиграв лишь в финальном поединке. Гахраман Рзакулиев (35 кг) занял 5-е место среди детей (10-11 лет).

Отметим, что наши каратисты участвовали в соревнованиях под руководством заслуженного тренера Сеймура Худавердиева.

İdman.biz

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