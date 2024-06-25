Чемпионат мира по каратэ сменил название

Командный чемпионат мира по каратэ, который пройдет 22-24 ноября в Памплоне (Испания) с участием сборной Азербайджана, изменил свое название.

Как сообщает İdman.biz, Исполком Международной федерации принял решение назвать соревнование Кубком мира.

Отметим, что в прошлом году чемпионат мира в Будапеште стал последним, на котором одновременно проходило и личное и командное первенство. Теперь они будут чередоваться: В один год будет проходить командный ЧМ, который отныне называется Кубком мира, а в другой год – индивидуальный мундиаль.

İdman.biz