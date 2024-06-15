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Мадина Садыгова: "Будучи дочерью шехида, я уверена, что спою наш гимн в Армении"

Каратэ
Новости
15 Июня 2024 17:00
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Мадина Садыгова: "Будучи дочерью шехида, я уверена, что спою наш гимн в Армении"

Интервью İdman.biz Мадины Садыговой (55 кг), каратистки сборной Азербайджана.

- Вы завоевали для нашей команды первую золотую медаль на «BRICS Sports Games Kazan 2024». Каковы ваши впечатления?

- Мне всегда хотелось принести Азербайджану золотую медаль. До этого соревнования я также участвовала в Европейских играх. Завоевать золотую медаль было моей мечтой. Но не повезло. Я очень рада, что завоевала первую золотую медаль на этих соревнованиях.

- Как бы вы оценили соревнование?

- Соревнование было очень сложным. Потому что здесь участвовал чемпион мира и занявший третье место. Я счастлива, что завершила свои бои победой.

- Какие из ваших встреч вы бы выделили?

- Самым сложным для меня был финальный матч с китаянкой Цзюй-Ин Хоу. Я боялась волнения. Но этого не произошло. Я чувствовала себя комфортно в бою и одержала уверенную победу.

- Каковы ваши ближайшие цели?

- Будучи дочерью шехида, я постараюсь сохранить высоко развевающийся флаг Азербайджана. В следующем году чемпионат Европы пройдет в Армении. Это великое и почетное чувство - петь гимн во вражеской стране. Уверен, что объявлю об этом в Армении. Я верю, что это будет моя судьба.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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