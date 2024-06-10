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Каратэ рассчитывает оставаться частью Евроигр

Каратэ
Новости
10 Июня 2024 16:18
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Каратэ рассчитывает оставаться частью Евроигр

Каратэ рассчитывает оставаться составной частью Евроигр.

Как передает İdmna.biz, этот вид был включен в программу первых Евроигр в Баку в 2015 году, а затем продлил прописку на двух следующих мультифорумах в Минске и Кракове.

Президент Мировой и Европейской Федерации каратэ Антонио Эспиноз, принявший участие в недавней Генеральной ассамблее Европейского Олимпийского Комитета в Бухаресте, отметил, что рассчитывает на вхождение каратэ в программу Евроигр-2027 в Стамбуле.

«Успех нашего вида спорта на трех Европейских играх демонстрирует значительное влияние каратэ на континенте. Мы надеемся продолжить этот успех на Евроиграх 2027 года в Стамбуле. и я хочу поблагодарить президента ЕОК Спироса Капралоса за его поддержку каратэ», - подчеркнул Эспиноз.

İdman.biz

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