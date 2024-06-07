Лауреаты "Grand Winner": Япония и Египет лидируют

В Касабланке прошла церемония награждения обладателей «Grand Winner» по каратэ.

Как сообщает İdman.biz, чествовались спортсмены, занявшие первые место в общем зачете премьер-лиги. В разные годы победителями «Grand Winner» становились и азербайджанские каратисты – Рафаэль Агаев и Ирина Зарецка.

На сей раз наибольшее количество титулов завоевали каратисты Японии и Египта – по три победы.

Ниже приводим имена обладателей «Grand Winner» по итогам сезона.

Мужской зачет

Ката: Какеру Нишияма (Япония)

60 кг: Хирому Хашимото (Япония)

67 кг: Саид Оубайя (Марокко)

75 кг: Абдалла Абдельазиз (Египет)

84 кг: Юссеф Бадави (Египет)

+84kg: Таха Тарек Махмуд (EGY)

Женский зачет

Ката: Махо Оно (Япония)

50 кг: Молдир Жангбырбай (Казахстан)

55 кг: Валентина Торо (Чили)

61 кг: Реем Хамис (Германия)

68 кг: Елена Гуиричи (Швейцария)

+68 кг: Мария Торрес (Испания)

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