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Лауреаты "Grand Winner": Япония и Египет лидируют

Каратэ
Новости
7 Июня 2024 14:18
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Лауреаты "Grand Winner": Япония и Египет лидируют

В Касабланке прошла церемония награждения обладателей «Grand Winner» по каратэ.

Как сообщает İdman.biz, чествовались спортсмены, занявшие первые место в общем зачете премьер-лиги. В разные годы победителями «Grand Winner» становились и азербайджанские каратисты – Рафаэль Агаев и Ирина Зарецка.

На сей раз наибольшее количество титулов завоевали каратисты Японии и Египта – по три победы.

Ниже приводим имена обладателей «Grand Winner» по итогам сезона.

Мужской зачет
Ката: Какеру Нишияма (Япония)
60 кг: Хирому Хашимото (Япония)
67 кг: Саид Оубайя (Марокко)
75 кг: Абдалла Абдельазиз (Египет)
84 кг: Юссеф Бадави (Египет)
+84kg: Таха Тарек Махмуд (EGY)

Женский зачет
Ката: Махо Оно (Япония)
50 кг: Молдир Жангбырбай (Казахстан)
55 кг: Валентина Торо (Чили)
61 кг: Реем Хамис (Германия)
68 кг: Елена Гуиричи (Швейцария)
+68 кг: Мария Торрес (Испания)

İdman.biz

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