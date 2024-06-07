Лауреаты "Grand Winner": Япония и Египет лидируют

В Касабланке прошла церемония награждения обладателей «Grand Winner» по каратэ.
Как сообщает İdman.biz, чествовались спортсмены, занявшие первые место в общем зачете премьер-лиги. В разные годы победителями «Grand Winner» становились и азербайджанские каратисты – Рафаэль Агаев и Ирина Зарецка.
На сей раз наибольшее количество титулов завоевали каратисты Японии и Египта – по три победы.
Ниже приводим имена обладателей «Grand Winner» по итогам сезона.
Мужской зачет
Ката: Какеру Нишияма (Япония)
60 кг: Хирому Хашимото (Япония)
67 кг: Саид Оубайя (Марокко)
75 кг: Абдалла Абдельазиз (Египет)
84 кг: Юссеф Бадави (Египет)
+84kg: Таха Тарек Махмуд (EGY)
Женский зачет
Ката: Махо Оно (Япония)
50 кг: Молдир Жангбырбай (Казахстан)
55 кг: Валентина Торо (Чили)
61 кг: Реем Хамис (Германия)
68 кг: Елена Гуиричи (Швейцария)
+68 кг: Мария Торрес (Испания)
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